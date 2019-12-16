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سياسي

غدًا.. "محلية النواب" تناقش مشكلات محافظة الفيوم

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:18 م
جريدة الدستور
محمد جعفر
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تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني في اجتماعها غدًا عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلات وقضايا في محافظة الفيوم.

ومن المقرر حضور قيادات المحافظة، وهيئة الطرق والكباري، وممثلي وزارات النقل والمواصلات، والإسكان والتنمية المحلية، للرد على طلبات الإحاطة.

وتنظر اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب هشام والي، بشأن عدم تنفيذ توصيات رئيس مجلس الوزراء الصادرة أثناء زيارته لمحافظة الفيوم خلال شهر مارس 2019، بخصوص مشروعات رصف الطرق بالمحافظ، وعدم تنفيذ توصيات رئيس مجلس الوزراء الصادرة أثناء زيارته لمحافظة الفيوم بخصوص سرعة الانتهاء من أعمال رصف طريق دموالفيوم.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة نشوى حسين، بشأن توقف عملية الرصف بطريق "العجميين - طبهار"، فضلًا عن عدم البدء في رصف طريق "جبل سعد - أبو جنشو - العجميين - النصارية"، بمركز أبشواي - محافظة الفيوم.

كما تبحث اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب ياسر سلومة، بشأن عدم رصف طريق أطسا الفيوم بسبب الخلاف حول أماكن توصيل الغاز الطبيعي، وكذلك بشأن رصف طريق الفيومقلمشاه، ورصف طريق بحر البنات الرابط بين مركزي أطسا ويوسف الصديق- محافظة الفيوم.

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