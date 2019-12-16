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حوادث

بسبب النظافة.. عامل يهشم رأس شقيقته ويدفن جثتها بغرفة النوم

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:17 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدي
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ألقى ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، القبض على عامل هشم رأس شقيقته، ودفن جثتها داخل غرفة نومه بسبب عدم نظافة المنزل في البحيرة.

تلقى مركز كفر الدوار بلاغًا من مزارع 65 سنة، مُقيم دائرة المركز، بقيام ابنه عامل 35 سنة بقتل شقيقته ربة منزل 30 سنة، ودفنها داخل منزلهم بذات العزبة.

بالانتقال والفحص، تبين وجود جثة المجنى عليها داخل كيس بلاستيك وموضوعة بحفرة بعمق متر بأرضية غرفتها بالمنزل وباستخراجها تبين أنها بكامل ملابسها، وبها إصابات عبارة عن جرح بالرأس وكدمات وسحجات متفرقة، وما قرره المُبلغ أن ابنته كانت تُقيم رفقة ابنه بذات الغرفة، حيث تركت منزل الزوجية منذ فترة، لمرورها بحالة نفسية سيئة لمعاناتها من مرض نفسى وعصبى.

وقرر عامل 37 سنة صديق المتهم، أن المتهم أبلغه بوفاة المجني عليها وطلب منه مساعدته في دفنها سرًا.

وأسفرت الجهود مفتشى قطاع الأمن العام، عن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لحدوث مشاجرة بينه والمجني عليها، بسبب إهمالها في أعمال نظافة المنزل، حيث قام برطم رأسها بأحد حوائط الغرفة مما أدى إلى إصابتها ووفاتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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