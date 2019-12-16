رئيس البرلمان الليبي في حوار اللحظات الحرجة: بلادنا ليست للبيع.. ومصر لم تخذلنا

قال إن مصر الشقيقة الكبرى لنا.. لم تخذلنا فى الشدة ولن تتخلى عنا لظالم أو عدو

هناك استجابة من جميع الدول العربية والأوروبية لسحب الاعتراف بـ«حكومة الوفاق»

أبلغنا العالم ببطلان اتفاقية السراج وأردوغان والرئيس التركى استغل انقسام الليبيين لتحقيق أطماعه

رئيس «الوفاق» شعر بالضغط عليه فاستعان بـ«أجنبى» لينقذ نفسه وقطر تمول تسليح الميليشيات

كما قاتلنا الإيطاليين على الخيول فإننا اليوم نملك الطائرات والمدرعات والأسلحة وسندافع عن وطننا





أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، أن الجيش سيحرر العاصمة طرابلس قريبًا من قبضة المجموعات الإرهابية، بعد أن بسط سيطرته على أكثر من ٩٠٪ من أراضى البلاد، مشيرًا إلى أن ما يؤخر الحسم هو احتماء الميليشيات بالسكان المدنيين.

وأضاف المستشار عقيلة، فى حوار خاص مع «الدستور»، على هامش زيارته الأخيرة إلى القاهرة وحضوره حفل افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة، أن البرلمان أبلغ العالم أجمع ببطلان الاتفاقية التى وقّعها رئيس ما تسمى «حكومة الوفاق»، فايز السراج، مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، كاشفًا عن أن هناك استجابة من جميع الدول العربية والأوروبية بسحب الاعتراف من تلك «الحكومة المتآمرة».

ورأى أن «أردوغان» استغل حالة الضعف التى تمر بها البلاد وانقسام الليبيين لتحقيق أطماعه الاستعمارية ووهمه بإعادة الهيمنة العثمانية، مشددًا على أن ليبيا لجميع الليبيين وليست للبيع لأى قوى خارجية.



■ بداية.. ما موقفكم من الاتفاقية أو مذكرة التفاهم الأمنية البحرية التى وقّعها رئيس ما تسمى «حكومة الوفاق» فايز السراج مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان؟

- نحن فى مجلس النواب رفضنا هذه الاتفاقية، واعتبرناها باطلة بطلانًا مطلقًا، بل منعدمة، لأن من وقّع عليها لا صفة له من الأساس حتى يسمى نفسه رئيس الحكومة، فلم ينل ثقة مجلس النواب، ولم يؤد اليمين الدستورية أمامه.

وحكومة «السراج» حكومة متآمرة على ليبيا، لا شرعية لها ولا دستورية، فطبقًا للاتفاق السياسى «اتفاق الصخيرات»، رئيس الحكومة يجب أن يُمنح الثقة من مجلس النواب، ويؤدى اليمين الدستورية أمامه، وأى شخص لم يؤدِ اليمين الدستورية حتى رئيس الدولة لا ولاية له، وكل ما يفعله يكون باطلًا، وهذا معروف فى كل العالم، وهذا أيضًا ما أكدته المحاكم الليبية، بأحكام فى جميع أرجاء محاكم ليبيا، أن هذه الحكومة غير شرعية وغير دستورية وقراراتها باطلة.

والأهم من كل هذا أن مدة هذه الحكومة سنة واحدة قابلة للتجديد، وهذه الحكومة تجاوزت هذه المدة بكثير، ولم يُجدد لها، بل مستمرة فى نهب ثروات الليبيين، ولم توزعها عليهم، بل تسرق وتنهب وتشترى المرتزقة وتوزع على الإرهابيين، وطبقًا للاتفاق السياسى، هذه الحكومة منتهية لا وجود لها من الأساس.

وكذلك قرارات المجلس الرئاسى، الذى ينتسب إليها طبقًا للاتفاق السياسى فى الصخيرات، يجب أن تكون بإجماع الآراء وليست بأغلبية معينة أو عن طريق رئيسه فقط، والمجلس الرئاسى انفرط، واستقال من استقال، وبالتالى فإن قرارات «السراج» الفردية تعد باطلة ومخالفة للاتفاقيات السياسية.

وإلى جانب ذلك، فإن أى اتفاقية أو معاهدة يجب أن تعرض على البرلمان، لذلك أسماها هؤلاء «مذكرة تفاهم» للهروب من تصديق مجلس النواب عليها، بينما هى فى حقيقتها اتفاقية أمنية وسياسية، وبالتالى جاء الهروب من عرضها على البرلمان لأنه لم ولن يوافق عليها.

■ فى تقديرك.. لماذا وقّع «السراج» هذه الاتفاقية مع الأتراك الآن؟

- «السراج» شعر بالضغط عليه مع اقتراب تحرير العاصمة الليبية طرابلس من الجماعات الإرهابية، لذا أصبح مستعدًا لفعل أى شىء وإدخال أى أجنبى إلى ليبيا لإنقاذ نفسه، ويبدو أن ما يقال عن أن السيد «السراج» من أصل تركى صحيح، فهو يريد تسليم ليبيا إلى الأتراك، رغم تاريخهم غير المشرف فيها.

ونحن- الليبيين- لنا موقف واضح من تركيا، نتيجة ما حدث أثناء الغزو العثمانى، فهم لم يتركوا لنا سوى الجهل والتخلف والقتل والابتزار وفرض الضرائب، بل تخلوا عن ليبيا طبقًا لاتفاقية «لوزان» سنة ١٩١٢، عندما هاجمنا الإيطاليون، وتركوا ليبيا تقاتل وحدها.

ونحن نؤكد فى هذه المناسبة أنه كما قاتلنا الإيطاليين على الخيول، فإننا اليوم نملك الطائرات والمدرعات والأسلحة وسندافع عن وطننا، ولن نسمح لأحد بأن يتدخل فى شئوننا الداخلية.

وما حدث قديمًا يحدث الآن، فعندما وقّع «السراج» على هذه الاتفاقية رفضها كل الشعب الليبى، وليس مجلس النواب فقط، فنحن قادرون على تسوية أوضاعنا وشئوننا ونرفض أى تدخل من قوى أجنبية فى ديارنا، وهذا أمر معروف عن جميع الليبيين.

■ كيف يتحرك البرلمان الليبى عقب توقيع هذه الاتفاقية؟

- وجهنا عددًا من الرسائل إلى أمين عام الأمم المتحدة وأمين عام الجامعة العربية والاتحاد الإفريقى، وإلى جميع الدول، لإفادتهم بأن هذه المذكرة لا يعتد بها، ووجهنا خطابًا آخر إلى الأمم المتحدة يطالب بعدم تسجيلها، كى لا تدخل حيز التنفيذ.

■.. وماذا عن الخطوات التى ستتخذونها على الأرض؟

- اتخذنا كل الإجراءات القانونية، وأبلغنا كل العالم بأن هذه الاتفاقية باطلة ويجب عدم الاعتراف بها، وأعتقد أنها لم ولن تُسجل، ونحن لم نعتد بها لأنها عبارة عن فتنة بين الليبيين، وأيضًا استفزاز لدول شرق المتوسط، وتسىء إلى مصر واليونان وقبرص، ونحن فى مجلس النواب لن نقبل بذلك، ولا يجوز ترسيم أى حدود مع ليبيا فى ظل الانقسام الموجود حاليًا، وهذا استغلال من تركيا لموقف الطرف الليبى لأنه يأتمر بأوامرهم، وبالتالى أملى عليه ما يريد.

■ خاطبتم جميع الدول لرفع الغطاء الشرعى عما تسمى «حكومة الوفاق».. فهل لمستم استجابة حقيقية؟

- هناك استجابة من جميع الدول العربية والأوروبية بسحب الاعتراف من حكومة ما تسمى «الوفاق»، وهناك دول بالفعل سحبت هذا الاعتراف مثل اليونان، وعند لقائى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب المصرى، أكد أن مجلس النواب هو السلطة الشرعية المنتخبة طبقًا لإرادة الليبيين، وكذلك فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد لى موقفه المعروف منذ البداية بدعم مجلس النواب الليبى، لأنه الجسم الشرعى الذى يمثل الليبيين، وأى قرارات اقتصادية أو سياسية يجب أن تُعتمد من مجلس النواب، كما شدد على دعمه القوات المسلحة من أجل تحرير العاصمة طرابلس.

وعرضت قبرص سحب الغطاء الشرعى عن حكومة «السراج»، وأعتقد أنه صدر بيان من الاتحاد الأوروبى بأن هذه عملية استفزاز وبالتالى غير مقبولة، وأتوقع أن تكون هناك ردة فعل، وهناك تواصل مع الإيطاليين، وأعتقد أنه سيكون نفس الموقف.

نحن طالبنا كل الدول بأن تسحب هذا الاعتراف، وفى يناير المقبل هناك جلسة فى البرلمان العربى، وسنعرض عليه أيضًا أن هذه الحكومة غير شرعية ويفترض أن يكون التعامل مع حكومة منتخبة من مجلس النواب فى كل دول العالم، أما تعامل الحكومات مع حكومة منبثقة عن اتفاق دون الرجوع إلى السلطة التشريعية فهو خطر على كل الدول، ولو أن أى رئيس كلف حكومة دون الرجوع إلى السلطة الشرعية لسادت فوضى.

■ ما الذى تعوّلون عليه فى حل الأزمة الليبية.. الحل السياسى أم العسكرى؟

- الاثنان، والحل العسكرى لطرد الإرهابيين فقط، وليس لمحاربة الليبيين، وليعلم الجميع أن ليبيا ليست بها حرب أهلية أو حرب مدن، فالليبيون نسيج واحد متشابك متماسك، والآن العملية العسكرية التى يقوم بها الجيش الوطنى الليبى هدفها طرد الإرهابيين الذين لم تستطع الأمم المتحدة ولا السيد «السراج» ولا حكومته إخراجهم من العاصمة، كما ينص الاتفاق السياسى، الذى يطالب بضرورة إخراج الميليشيات من العاصمة، فبدلًا من إخراجها استعان بها حرسًا له، وأصبحت تسيطر عليه، وباتت هذه الميليشيات صاحبة القرار.

■ كيف تنظرون لجهود رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا السيد غسان سلامة؟

- هو يتبع أسلوب الصمت، وهذا الصمت غريب فى الحقيقة، وهو فى الواقع موظف فى الأمم المتحدة، والمنظمة فرضت تلك الحكومة، فأعتقد أنه لن يكون حكمًا، فالمفترض فى السيد «غسان» أنه ينقل الصورة كما هى، ويبيّن الأخطاء السياسية والعملية فى البلاد، لكن كل مساعيه هى محاولة استمرار هذه الحكومة، وسوف نلتقيه ونستوضح منه لماذا هذا الصمت.

■ كيف ترى دور الأمم المتحدة فى ليبيا الآن؟

- الوضع أصبح واضحًا للجميع، والعديد من الدول بدأ فى التواصل معنا بدعم من مصر والإمارات، ويبدو أن الحقيقة كانت مغيبة، وأن الأشخاص الذين يعملون فى هذه الدول، سواء على مستوى السفراء أو الوافدين، لهم مصالح فى عدم إبلاغ قيادات بلادهم بالحقيقة، لذلك كان يعتقد بعضهم أن هذه الحكومة أدت اليمين ومنبثقة عن البرلمان على عكس الحقيقة، فلم يكن هناك وفاق بالأساس، فمن وقعوا على الاتفاق السياسى لم تكن لهم صفة، ولم يكلفهم أحد بالتوقيع، وهم مجموعة تابعة أتى بها السيد مارتن كوبلر، المبعوث الأممى السابق لليبيا، لكى يمرر هذا الاتفاق.

■ هل يعنى ذلك أن الدعم الدولى لحكومة «السراج» قل؟

- لو نظرت إلى تصريحات رئيس الوزراء الإيطالى ستجد موقفه واضحًا من تلك الحكومة، وهذا أيضًا بالنسبة للأشقاء فى الإمارات والسعودية والبحرين، والصورة بدأت تتضح بأن هذه الحكومة باطلة، والحقيقة أن تلك الحكومة حتى لو كانت حكومة شرعية، فطوال مدة ٤ سنوات لم تقدم شيئًا، ولم تخرج من عدة كيلومترات داخل العاصمة.

■ كيف ترى العملية العسكرية التى يقوم بها الجيش الليبى؟

- الجيش من مهامه ومسئولياته الوطنية والأخلاقية أن يحفظ مؤسسات الدولة ويمنع عنها الانهيار، ويحفظ حقوق البلاد، ويحمى دستور البلاد، وبالتالى هو تصرف بما يمليه عليه واجبه تجاه الحفاظ على مقدرات وطنه.

والجيش الليبى الآن تحت سيطرته أكثر من ٩٠٪ من مساحة ليبيا، ولا يوجد إلا جزء بسيط داخل العاصمة طرابلس الذى تحتمى به المجموعات والميليشيات المسلحة، والأمور تسير بطريقة متأنية، لعدم الإضرار بالتكدس السكانى وإخوتنا فى البلاد من الليبيين وغير الليبيين.

■ هل تأخرت معركة تحرير العاصمة؟

- لم تتأخر لعدة أسباب، فمساحة ليبيا كبيرة، ١.٨ مليون كيلومتر مربع، والجيش الوطنى الليبى منتشر فى كل أنحاء البلاد، وهناك تكدس سكانى فى العاصمة وهذه المجموعات المتطرفة لا يعنيها السكان، بل فى بعض الأحيان تتخذ منهم ستارًا تحتمى وراءه، لذلك نحن حريصون على حياة المدنيين، والجيش يقوم بعمل عسكرى بامتياز، والآن عندما استُنزفت هذه الجماعات وعندما بدأ التدخل التركى يكشف عن وجهه وكشر عن أنيابه وهدد بأنه سيتدخل فى ليبيا، كان من الواجب بسط السيطرة على كل الأراضى الليبية، ومنع هذا التدخل فى شأننا.

■ كيف قرأتم تصريحات الرئيس التركى بالتدخل فى ليبيا حال طلبت ذلك ما تسمى «حكومة الوفاق»؟

- كما قلت لك إن «أردوغان» يعلم أن هذه المجموعات سوف تنتهى، والدعم التركى كان موجودًا منذ عام ٢٠١١، ومسجل صوتًا وصورة، وكانت السفن تصل إلى الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، وحجم ما قدم لهذه الجماعات المتطرفة وما تمت مصادرته من قِبل الجيش الليبى كبير جدًا.

وهذا الدعم موجود علنًا، وطائراتها يسقطها الجيش الليبى، وهى تحصل على ذلك مقابل الكثير من الثروات والمكاسب، وكما قلت فإن الشعب الليبى له تاريخ سيئ مع الأتراك، ولن يسمح لهم بالدخول مرة أخرى إلى أراضيه، ولن يسمح لهم بالوجود فى بلادنا.

■ أشرت لسيطرة الجيش الليبى على ٩٠٪ من الأرض.. هل ذلك وراء التوقيع على الاتفاقية بين «السراج» و«أردوغان»؟

- بكل تأكيد، فالأتراك تبين أنهم لا تعنيهم ليبيا ولا مواطنيها، وبالتالى فرضت هذه الاتفاقية على حكومة ما يسمى «الوفاق الوطنى» غير الشرعية، وتبين من التوقيع على هذه الاتفاقية أن فايز السراج لا يهمه ليبيا، حتى لو لم يبق منها سوى عدة كيلومترات، فما يهمه هو أن يبقى مسئولًا، وبالتالى تُحتل ليبيا من الأتراك أو غيرهم، هذا الأمر لا يعنيه على الإطلاق.

■ تحدثتم عن ضرورة الحل السياسى مع الحل العسكرى.. كيف يمكن ذلك؟

- لدينا دستور ينظم ذلك، ولولا الانقلاب على الشرعية الدستورية لكانت ليبيا فى مرحلة متقدمة، وتم انتخاب رئيس وبرلمان للمرة الثانية، ونحن لدينا الدستور الذى ينظم سلطات الدولة وشكلها، واختصاصات السلطات وكيف يُنتخب الرئيس وكيف يُنتخب البرلمان، ونحن دولة لدينا إعلان دستورى ولسنا دولة تبدأ من جديد، وليبيا مستقلة قبل الكثير من الدول فى إفريقيا، وبمجرد تحرير العاصمة سوف تُشكل حكومة من كل الليبيين ومن كل الأقاليم والأقطار، وستكون مهمتها توفير متطلبات الناس من الأدوية والمواد الغذائية والكهرباء، والعمل مع البرلمان لوضع قواعد دستورية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وهنا تنتهى الأمور.

■ قبل أيام التقى «السراج» أمير قطر وعددًا من المسئولين الأتراك فى الدوحة.. كيف ترى هذا المشهد؟

- هذا المشهد مؤسف، وقطر هى من تنفق عليهم بالمال، وهذا ليس جديدًا عليها، فهى تخرق الصف العربى دائمًا، وهى تمول تركيا بالمال كى تدعم الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة وحكومة ما يسمى «الوفاق» لمحاربة الليبيين.

وتركيا لا تعطى السلاح مجانًا، لكنها عملية ابتزاز، وقطر هى التى تدفع ذلك، وأخيرًا أمير ما يسمى دولة قطر قال إنهم مستمرون فى دعم هذه الحكومة أمنيًا واقتصاديًا، وهذا لا يعنينا، وليبيا والليبيون لن يسمحوا لأحد مهما كان عنده من أموال ومن قوة بالتدخل فى شئونه، فهم لا يعرفون حقيقة الشعب الليبى.

الشعب الليبى ضحى بأكثر من نصف سكانه، عربًا وبدوًا عزل من السلاح، واستطاعوا أن ينتزعوا استقلال ليبيا بالقوة، لذلك نحن نؤمن بقوة وصلابة الليبيين لمواجهة هذه التدخلات التى تهدف إلى استغلال وسرقة ونهب ثروات الليبيين.

■ هل هناك خطة لتأمين الموانئ الليبية فى ظل معركة تحرير طرابلس؟

- مؤمنة ١٠٠٪ وتحت سيطرة الجيش الليبى، والقوات المسلحة طردت جميع الميليشيات المسلحة من حقول النفظ، والجيش يحرسها ويؤمن تصدير الغاز، لكن، بكل آسف، دخِل النفط يذهب إلى البنك المركزى، وهو تحت سيطرة المجموعات الإرهابية والمحافظ نفسه تحت سيطرتها.

و«السراج»، كما علمت، وزّع ٢ مليار و٤٠٠ مليون دينار فى يوم واحد، ونحن فى الحقيقة لم نعرف أين ذهبت هذه الأموال، وعلى أى شىء صُرفت، لكن من المعلوم أنها تذهب لشراء المرتزقة وتشريد الليبيين، ومنذ أيام مضت تمكنت مجموعة من الميليشيات التى تسيطر على العاصمة من الدخول عليه فى مكتبه وطرده وأخذت سيارته والأموال الموجودة فى مقر رئاسة الوزراء.

■ هل أنتم متفائلون بنجاح العملية العسكرية التى يقوم بها الجيش الوطنى؟

- بكل تأكيد حتى وإن تعطلت، فتحرير كل تراب الوطن هدف بالنسبة لنا جميعًا، وليس الجيش الليبى فقط.

■ لو تحدثنا عن العلاقة مع مصر.. كيف تراها؟

- مصر هى الشقيقة الكبرى بالنسبة لنا، ومعروف تاريخيًا أن مصر لم تخذلنا فى الشدة ولا فى أى ساعات العُسر، ولن تتخلى عنا لظالم أو عدو، وكانت دائمًا هى الملجأ لآبائنا وأجدادنا، فمن يريد أن يتعلم أو يبحث عن فرصة عمل يأتى إلى مصر، والمظلوم والخائف يأتى إلى مصر، وموقفها كان واضحًا وقت الجهاد ضد المستعمر. وهناك علاقات مصاهرة ونسب، فمصر وليبيا بلد واحد.

■ ماذا عن لقائكم السيد الرئيس على هامش منتدى شباب العالم؟

- السيد الرئيس شرفنا بالحضور، وعندما علم بوجودنا فى القاهرة دعانا لحضور منتدى الشباب العالمى، وأكد أنه مع الشرعية ومع مجلس النواب ومع الجيش حتى يحرر ليبيا من المتطرفين المجرمين، وهذا موقف السيد رئيس جمهورية مصر العربية، وأنا أنتهز أى فرصة لأحيى هذا الرئيس القائد على هذه الإنجازات العظيمة التى حققها لشعبه، فكل إنجاز منها يدل على ذكاء خارق وبُعد نظر.

■ فى النهاية.. ما رسالتك إلى الشعب الليبى؟

- يجب أن نكون يدًا واحدة لمنع التدخل الأجنبى فى الشأن الليبى، ولعدم عودة الاستعمار التركى إلى بلادنا، الذى استمر لما يقرب من ٤ قرون، يجب أن تكونوا صفًا واحدًا ضد التدخل الأجنبى، ونحن قادرون على إصلاح شئوننا ونرفض أى تدخل خارجى فى بلادنا. وليعلم الجميع فى الداخل والخارج أن ليبيا لكل الليبيين وليست للبيع.

■ ما حقيقة وجود مرتزقة داخل العاصمة طرابلس لحماية ما يسمى «حكومة الوفاق»؟

- هذا الأمر واضح للعيان وتم تصويرهم أمام العالم بالفيديو والكاميرات وباعترافاتهم، والعالم أجمع شاهد ذلك، ومن هؤلاء المرتزقة طيارون أيضًا، ولعل الجميع شاهد الضابط الذى وقع فى أيدى الجيش الوطنى الليبى عندما سقطت طائرته منذ عدة أشهر، لم يكن مواطنًا ليبيًا، وقبل أيام تمكنت القوات المسلحة من القبض على عدد كبير من المرتزقة الأجانب، ونسمع الآن عن الميليشيات التى تتقاتل «ميليشيا فلان وفلان».. هذا جيش أم مرتزقة من الخارج؟ لأن ما يحدث هو أن هذه الجماعات استعانت بمرتزقة ومجرمين من الخارج لمحاربة الليبيين وهذا أمر ثابت ومعروف.

