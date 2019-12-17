شاهد.. عمرو عبدالجليل وأحمد وفيق فى كواليس "النهاية"

بدأ الفنان عمرو عبدالجليل، والفنان أحمد وفيق، تصوير مسلسل "النهاية"، مع الفنان يوسف الشريف، الذي يعود للدراما التليفزيونية بعد غياب العام الماضي.



وظهر الثنائي في كواليس تصوير المسلسل بصحبة صناع العمل، بينما تواجد ظهر اليوم الفنان يوسف الشريف في كواليس العمل لتصوير أول المشاهد والتي ظهرت معه فيها زوجته الكاتبة والاستايليست إنجي علاء التي تقوم بعمل ملابس العمل.



وجاء تصوير أول مشاهد العمل في الأردن، وحيث صور عدة مشاهد من العمل، في إحدى المناطق الشهيرة بالأردن، حيث إنه من المتوقع عودته بجانب فريق عمل المسلسل خلال مطلع يناير المقبل.



المسلسل يشهد قصة تعتمد في الأساس على الخيال العلمي، وقد انتهى مؤلفه عمرو سمير عاطف من كتابة نحو 18 حلقة من العمل.



"النهاية" بطولة يوسف الشريف وعمرو عبدالجليل ومحمد لطفي وسهر الصايغ وأحمد وفيق، ومن تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي.