الجامعة الألمانية: فخورون بتنفيذ الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ

أكدت دينا درويش المدرس المساعد والخبيرة بكلية العلوم التطبيقية والفنون بالجامعة الألمانية بالقاهرة وأحد أعضاء فريق عمل تنفيذ مشروع الهوية البصرية في (مركز هوية مصر) بالجامعة، أنه تم البدء في تعميم الهوية البصرية بمدينة شرم الشيخ، في المواقف المخصصة للنقل العام، إلى جانب عدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، وأنه أمر يدعو للفخر بأن يتزامن ذلك مع فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ الذى يشهد حضورا مكثفا من كافة أنحاء العالم.



وأضافت دينا درويش، خلال مشاركتها في منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه سيتم استكمال تنفيذ الهوية البصرية بمختلف الأماكن الحيوية والسياحية والمطار والميناء والميادين والشوارع الرئيسية بشرم الشيخ.



وتابعت "إن التكليف الرئاسي للجامعة بتصميم الهوية البصرية لكل محافظات مصر يعد واجبًا ومسئولية وطنية، لذا فهم يبذلون وسيبذلون كل الجهد من أجل إبراز مشروع الهوية البصرية إلى العالم في أفضل صورة بهدف ترسيخ مفاهيم الهوية ووضع هوية مصر البصرية لكل محافظاتها على الخريطة العالمية، مما يساهم في الترويج السياحي لها".



جدير بالذكر أن الجامعة الألمانية تنفذ مشروع الهوية البصرية بمشاركة 3 آلاف أستاذ وطالب مصري وألماني منذ تكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للجامعة بالقيام بذلك في يوليو 2018 أثناء مؤتمر الشباب الوطني السادس بجامعة القاهرة، والذى وجه باستكمال وتنفيذ الهوية البصرية فى محافظة الأقصر، وتعميم المشروع على كل المحافظات المصرية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهو ما دعا الجامعة إلى إنشاء (مركز هوية مصر) داخل حرمها، حيث تم حتى الآن الانتهاء من تطبيق نسبة 80% من مشروع الهوية البصرية بالعديد من المواقع الهامة الحيوية بمحافظة الأقصر كالمعابد، المطار، السكة الحديد، الكورنيش، ووسائل التنقل المختلفة.



كما احتفلت الجامعة الألمانية بالقاهرة بتسليم خالد فودة محافظ جنوب سيناء حق استخدام الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ في يناير الماضي، إضافة إلى أنه جاري العمل على تصميم مشروع الهوية البصرية بإحدى عشر محافظة.