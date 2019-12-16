-
الإثنين 16 ديسمبر 2019 الموافق 19 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الجامعة الألمانية: فخورون بتنفيذ الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:11 م
الجامعة الألمانية
الجامعة الألمانية
أ ش أ
طباعة
أكدت دينا درويش المدرس المساعد والخبيرة بكلية العلوم التطبيقية والفنون بالجامعة الألمانية بالقاهرة وأحد أعضاء فريق عمل تنفيذ مشروع الهوية البصرية في (مركز هوية مصر) بالجامعة، أنه تم البدء في تعميم الهوية البصرية بمدينة شرم الشيخ، في المواقف المخصصة للنقل العام، إلى جانب عدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، وأنه أمر يدعو للفخر بأن يتزامن ذلك مع فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ الذى يشهد حضورا مكثفا من كافة أنحاء العالم.

وأضافت دينا درويش، خلال مشاركتها في منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه سيتم استكمال تنفيذ الهوية البصرية بمختلف الأماكن الحيوية والسياحية والمطار والميناء والميادين والشوارع الرئيسية بشرم الشيخ.

وتابعت "إن التكليف الرئاسي للجامعة بتصميم الهوية البصرية لكل محافظات مصر يعد واجبًا ومسئولية وطنية، لذا فهم يبذلون وسيبذلون كل الجهد من أجل إبراز مشروع الهوية البصرية إلى العالم في أفضل صورة بهدف ترسيخ مفاهيم الهوية ووضع هوية مصر البصرية لكل محافظاتها على الخريطة العالمية، مما يساهم في الترويج السياحي لها".

جدير بالذكر أن الجامعة الألمانية تنفذ مشروع الهوية البصرية بمشاركة 3 آلاف أستاذ وطالب مصري وألماني منذ تكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للجامعة بالقيام بذلك في يوليو 2018 أثناء مؤتمر الشباب الوطني السادس بجامعة القاهرة، والذى وجه باستكمال وتنفيذ الهوية البصرية فى محافظة الأقصر، وتعميم المشروع على كل المحافظات المصرية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهو ما دعا الجامعة إلى إنشاء (مركز هوية مصر) داخل حرمها، حيث تم حتى الآن الانتهاء من تطبيق نسبة 80% من مشروع الهوية البصرية بالعديد من المواقع الهامة الحيوية بمحافظة الأقصر كالمعابد، المطار، السكة الحديد، الكورنيش، ووسائل التنقل المختلفة.

كما احتفلت الجامعة الألمانية بالقاهرة بتسليم خالد فودة محافظ جنوب سيناء حق استخدام الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ في يناير الماضي، إضافة إلى أنه جاري العمل على تصميم مشروع الهوية البصرية بإحدى عشر محافظة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

عروس تدمر حفل زفافها بسبب "رقصة العريس مع أمه"

منذ حوالي 3 ساعات

الدولار يتراجع أمام الجنيه في البنك المركزي

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل انفجار جسم غريب من مخلفات الحروب في أبوتشت

منذ حوالي 13 ساعة

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش والقنوات الناقلة

الصور

image description

صور منتجات معرض تراثنا في #منتدى_شباب_العالم

image description

محافظ المنوفية يوجه بزيادة عدد أطباء الكلى بمستشفى تلا العام

image description

"ميرغني" يشهد برنامج تنمية مهارات مسئولي وحدات التدريب بالمدارس

image description

داني ألفيش وزوجته يزوران الأهرامات خلال رحلته إلى مصر

image description

تفاصيل ندوة تحديات العمل الإبداعى خلال #منتدى_شباب_العالم

الأكثر قراءة

انفجار داخل "الإرهابية".. سكرتير القرضاوي يسب عضوا بأمه.. وعزوز: "الإخوان سفلة"

مفاجأة.. موظفان يحصلان على 12 مليون جنيه بالمخالفة للقانون

الدولار يتراجع أمام الجنيه في البنك المركزي

القصة الكاملة لوفاة الطفلة جوري بسبب الإهمال الطبي: لوز أدت إلى وفاة

أيام زمان

السلطان العثماني «جوز الست».. قصص أشهر الجواري اللائي حكمن الأتراك

حكاية الحبيبة السرية للملك فاروق.. طلب تغيير ديانتها بعدما أنقذته من الوحدة

أسرار شارلي شابلن المصري.. أضحك الناس بطريقة غريبة ومات قبل أن يزوج مراته

سر تلقيب أحمد راتب بـ«أبو كلثوم».. بهذه الطريقة كرّمه رفيق الحريري

نجم الساعة

السلطان العثماني «جوز الست».. قصص أشهر الجواري اللائي حكمن الأتراك

الصحة

أسباب الإصابة بالعمى الثلجى

أفضل 8 فواكه بديلة للحلويات

الطريقة الصحيحة لتنظيف الفم والأسنان

الأسبرين يقلل من خطر الوفاة لأصحاب الأوزان الثقيلة

الرئيس نيوز

في 60 دقيقة فقط.. الجيش يسجل 3 أهداف في الزمالك

الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعديل رسوم التوثيق والشهر العقارى

بالصور.. السيسي يتفقد معرض "التضامن الاجتماعي" بشرم الشيخ

انتصار السيسي: كلمات الطفل زين محارب السرطان كانت ملهمة لنا جميعا

منوعات

بالصور.. 5 ناطحات سحاب حطمت الأرقام القياسية

بالصور.. أسرع 5 سيارات فى أمريكا

كراسي ذاتية التحكم لأصحاب الهمم بمطار أبوظبي

73 قتيلا ضحايا الحصبة في ساموا

كشكول

طلاب جامعة القاهرة في زيارة لمصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع.. صور

سبع: إنشاء مركز تدريبي لبنك المعرفة المصري بجامعة طنطا

قيادات الأزهر والكنيسة يشاركون فى إفتتاح المؤتمر الدولى لـ"دراسات" الإسكندرية

"التعليم" ترسل خطابًا بمواصفات امتحانات الأول والثاني الثانوي

إسلام سياسي

منحطون وسفلة.. عزوز يهاجم الإرهابية "فشلوا سياسيًا ولا دين لهم"

إخواني يطالب محمود حسين بالتنحي عن المشهد وترك الجماعة

السجن 5 سنوات لداعشية ألمانية بتهمة دعم الإرهاب

عاصم عبدالماجد يصف قادة الإخوان بالمبتدعة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أردوغان «يسلّح» حماس!
لواء. محسن الفحام
بين أهمية القارة الإفريقية وهمومها
مؤمن المحمدي
بـ اللغة العربية الفصحى
د. منى حلمى
اللغة العربية.. نقاب من الكلمات يحجب وجود المرأة
المزيد

الثقافة

غدًا.. "آخر الرجال المحترمين" في قصر السينما

"ثقافة سوهاج" تحتفل باليوم العالمي للغة الضاد

غدًا.. تطوير البحث العلمي في مركز إبداع الإسكندرية

"ساويرس الثقافية" تعلن القائمة القصيرة للأعمال المرشحة للجائزة

صفحتنا ع الفيس بوك