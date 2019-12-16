كاتب يكشف سبب اهتمام الرئيس بمراكز الأبحاث السياسية

قال عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، إن الحديث مع رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في منتدى شباب العالم، ليس مجرد تكريم بالنسبة للعاملين بمجال السياسية ولكن دليل على اهتمام الرئيس بمراكز الأبحاث السياسية، لأنها جزء من أدوات الوعي في المجتمع.



وأضاف خلال حواره في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، من شرم الشيخ على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، أن الوعي يتماشى مع التطور الموجود في المجتمع والذي لا يزال محدودًا في مصر.



وأوضح أنه كان هناك جمود للدولة المصرية في أول 4 سنوات من العقد الحالي، وكانت في الثلث الأخير بين بلدان العالم، ولكن تسعى حاليا إلى اللحاق بالدول الكبرى.



وأكد أنه لأول مرة منذ عامين تحصل مصر على المركز الأول في مؤشر التنمية على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، حيث وصل مؤشر التنمية في 2016 إلى 4.2 بينما وصل إلى 5.6 في 2018، مشيرًا إلى أنه من الضروري أن يصل معدل التنمية إلى 8% لأن الزيادة السكانية تطارد مصر، والكتلة الشبابية تزداد، والذين يعتبرون نعمة ولعنة في آن واحد.



وشدد على ضرورة الاهتمام بمصادر القوة الأخرى، كالتعليم والصحة والتفكير المتقدم مثلما تفكر باقي دول العالم.

