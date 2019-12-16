-
الإثنين 16 ديسمبر 2019 الموافق 19 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

كاتب يكشف سبب اهتمام الرئيس بمراكز الأبحاث السياسية

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:11 م
عبد المنعم سعيد،
عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي
سناء إسماعيل
طباعة
قال عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، إن الحديث مع رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في منتدى شباب العالم، ليس مجرد تكريم بالنسبة للعاملين بمجال السياسية ولكن دليل على اهتمام الرئيس بمراكز الأبحاث السياسية، لأنها جزء من أدوات الوعي في المجتمع.

وأضاف خلال حواره في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، من شرم الشيخ على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، أن الوعي يتماشى مع التطور الموجود في المجتمع والذي لا يزال محدودًا في مصر.

وأوضح أنه كان هناك جمود للدولة المصرية في أول 4 سنوات من العقد الحالي، وكانت في الثلث الأخير بين بلدان العالم، ولكن تسعى حاليا إلى اللحاق بالدول الكبرى.

وأكد أنه لأول مرة منذ عامين تحصل مصر على المركز الأول في مؤشر التنمية على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، حيث وصل مؤشر التنمية في 2016 إلى 4.2 بينما وصل إلى 5.6 في 2018، مشيرًا إلى أنه من الضروري أن يصل معدل التنمية إلى 8% لأن الزيادة السكانية تطارد مصر، والكتلة الشبابية تزداد، والذين يعتبرون نعمة ولعنة في آن واحد.

وشدد على ضرورة الاهتمام بمصادر القوة الأخرى، كالتعليم والصحة والتفكير المتقدم مثلما تفكر باقي دول العالم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خارجية النواب: منتدى شباب العالم يعكس اهتمام القيادة السياسية

حملة "شباب مع الرئيس": منتدى شرم الشيخ رسالة سلام قوية من مصر

شباب الصعيد المشاركون فى المنتدى: مصر تسير نحو قيادة العالم

إسلام نبيل: توزيع 5000 مطبوع عن معالم مصر السياحية بمنتدى شباب العالم

موضوعات متعلقة

منذ يوم

هكذا أنهى عبدالحليم حافظ حياة فنان كبير.. «قال إن دمه ثقيل فأهمله المنتجون»

منذ حوالي 15 ساعة

الخميس.. أخر موعد لتلقى طلبات التعيين بـ"التعاون للبترول" فى 9 محافظات

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. موظفان يحصلان على 12 مليون جنيه بالمخالفة للقانون

منذ حوالي 3 ساعات

الدولار يتراجع أمام الجنيه في البنك المركزي

الصور

image description

صور منتجات معرض تراثنا في #منتدى_شباب_العالم

image description

محافظ المنوفية يوجه بزيادة عدد أطباء الكلى بمستشفى تلا العام

image description

"ميرغني" يشهد برنامج تنمية مهارات مسئولي وحدات التدريب بالمدارس

image description

داني ألفيش وزوجته يزوران الأهرامات خلال رحلته إلى مصر

image description

تفاصيل ندوة تحديات العمل الإبداعى خلال #منتدى_شباب_العالم

الأكثر قراءة

انفجار داخل "الإرهابية".. سكرتير القرضاوي يسب عضوا بأمه.. وعزوز: "الإخوان سفلة"

مفاجأة.. موظفان يحصلان على 12 مليون جنيه بالمخالفة للقانون

الدولار يتراجع أمام الجنيه في البنك المركزي

القصة الكاملة لوفاة الطفلة جوري بسبب الإهمال الطبي: لوز أدت إلى وفاة

أيام زمان

السلطان العثماني «جوز الست».. قصص أشهر الجواري اللائي حكمن الأتراك

حكاية الحبيبة السرية للملك فاروق.. طلب تغيير ديانتها بعدما أنقذته من الوحدة

أسرار شارلي شابلن المصري.. أضحك الناس بطريقة غريبة ومات قبل أن يزوج مراته

سر تلقيب أحمد راتب بـ«أبو كلثوم».. بهذه الطريقة كرّمه رفيق الحريري

نجم الساعة

السلطان العثماني «جوز الست».. قصص أشهر الجواري اللائي حكمن الأتراك

الصحة

أسباب الإصابة بالعمى الثلجى

أفضل 8 فواكه بديلة للحلويات

الطريقة الصحيحة لتنظيف الفم والأسنان

الأسبرين يقلل من خطر الوفاة لأصحاب الأوزان الثقيلة

الرئيس نيوز

في 60 دقيقة فقط.. الجيش يسجل 3 أهداف في الزمالك

الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعديل رسوم التوثيق والشهر العقارى

بالصور.. السيسي يتفقد معرض "التضامن الاجتماعي" بشرم الشيخ

انتصار السيسي: كلمات الطفل زين محارب السرطان كانت ملهمة لنا جميعا

منوعات

بالصور.. 5 ناطحات سحاب حطمت الأرقام القياسية

بالصور.. أسرع 5 سيارات فى أمريكا

كراسي ذاتية التحكم لأصحاب الهمم بمطار أبوظبي

73 قتيلا ضحايا الحصبة في ساموا

كشكول

طلاب جامعة القاهرة في زيارة لمصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع.. صور

سبع: إنشاء مركز تدريبي لبنك المعرفة المصري بجامعة طنطا

قيادات الأزهر والكنيسة يشاركون فى إفتتاح المؤتمر الدولى لـ"دراسات" الإسكندرية

"التعليم" ترسل خطابًا بمواصفات امتحانات الأول والثاني الثانوي

إسلام سياسي

منحطون وسفلة.. عزوز يهاجم الإرهابية "فشلوا سياسيًا ولا دين لهم"

إخواني يطالب محمود حسين بالتنحي عن المشهد وترك الجماعة

السجن 5 سنوات لداعشية ألمانية بتهمة دعم الإرهاب

عاصم عبدالماجد يصف قادة الإخوان بالمبتدعة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أردوغان «يسلّح» حماس!
لواء. محسن الفحام
بين أهمية القارة الإفريقية وهمومها
مؤمن المحمدي
بـ اللغة العربية الفصحى
د. منى حلمى
اللغة العربية.. نقاب من الكلمات يحجب وجود المرأة
المزيد

الثقافة

غدًا.. "آخر الرجال المحترمين" في قصر السينما

"ثقافة سوهاج" تحتفل باليوم العالمي للغة الضاد

غدًا.. تطوير البحث العلمي في مركز إبداع الإسكندرية

"ساويرس الثقافية" تعلن القائمة القصيرة للأعمال المرشحة للجائزة

صفحتنا ع الفيس بوك