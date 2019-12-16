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حمدى البطران يكتب: الإدارة المحلية والإعلام

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:10 م
جريدة الدستور
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الإدارة المحلية وثيقة الصلة بمصالح المواطنين اليومية، لتشمل كل نواحى حياة المواطن فى بلده على كل المستويات، وهى من الأنظمة العريقة التى ظهرت مع بداية الدولة الحديثة فى مصر.
ظهر التنظيم القانونى لنظام الإدارة المحلية بصدور القانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٦٠ الذى يعد أول قانون منظم للإدارة المحلية أُلغيت بموجبه جميع القوانين السابقة له، التى كانت عبارة عن أوامر صادرة من الوالى محمد على أو خلفائه الذين حكموا مصر بعده، وقد استمر العمل به ساريًا حتى ألغى بصدور القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٧١ ثم صدر القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بشأن الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية الذى ينظم الجهات القائمة على نظام الإدارة المحلية ويحدد اختصاصاتها، ويحدد وحدات الإدارة المحلية واختصاصاتها وتشكيل المجالس الشعبية والتنفيذية والعلاقة بين الأجهزة المحلية والأجهزة المركزية، فضلًا عن مجلس الشعب.
ولكن المواطن العادى لا يستطيع أن يصل بسهولة للمسئولين بالإدارة المحلية إلا من خلال وسيلتين فقط:
الأولى: عن طريق أعضاء مجلس النواب، حيث يقوم النواب بعرض رغبات المواطنين ومحاولة الوصول إلى حلّها.
والثانية: طرح المشكلة على وسائل الإعلام لتتولى نقلها والإعلان عنها.
وكلتا الوسيلتين لا تحقق الرضا الجماهيرى عن الإدارة المحلية، لأسباب عديدة منها عدم إمكانية الوصول إلى أعضاء مجلس النواب، وعدم قدرة المواطن البسيط على الوصول أيضًا لوسائل الإعلام.
والغريب أن هناك مشاكل مزمنة تواجه الأقاليم النائية، وحتى تلك القريبة، منها مشكلات مدن وقرى الصعيد المزمنة، التى سبق لنا طرحها، ولم تجد آذانًا مصغية من المسئولين فى الحكم المحلى، باعتبارها لم تصل إليهم عن طريق إحدى الوسيلتين السابقتين.
ولا شك أن هناك جهات عمل رئيسية، تتحكم فى عمل المسئولين فى الإدارة المحلية، ولا مفر منها، ولا بد من أن يتواصل معها المحافظون ومن يليهم فى المسئولية، لضمان تحقيق معدل نجاح كبير، وهى: وزارة التنمية المحلية، الوزارات التى يتصل عملها بعمل المحافظ، مجلس النواب، وأخيرًا وسائل الإعلام.
بالإضافة إلى أهمية دور وسائل التواصل الاجتماعى لما لها من دور مهم فى التأثير على المواطنين.
ومن أهم المشكلات التى يعانى منها الناس الصرف الصحى، والنقل والنظافة وإشغالات الشوارع والطرق الرئيسية، والباعة الجائلون والمواقف العشوائية ومخالفات المبانى والتعديات على أراضى وأملاك الدولة.
وهى مشكلات يعلمها المسئولون فى الإدارة المحلية جيدًا ولا يتصدون لحلها. ولا يمكن لأى مشكلة من تلك المشاكل أن تجد لها حلًا سوى أن تعرضها وسائل الإعلام، عندها يخشى أى مسئول من مساءلة المسئول الذى يعلوه، والكل يخشى أن تلفت تلك المشكلات نظر السيد الرئيس أو يتصادف مشاهدته واحدًا من هذه البرامج التى تعرض تلك المشكلة، فيظهر الجميع أمامه بمظهر المقصر.
ونرى أن هناك تقصيرًا واضحًا فى كيفية تعامل أجهزة الحكم مع المواطنين، ومعظمها يتعلق بكيفية تعامل المواطنين مع الظلم الذى يقع عليهم، بسبب تعاملهم مع الجهات التى تقدم لهم الخدمات طبقًا للقانون.

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