مرثا محروس: الذكاء الاصطناعي سيقضي على الفساد البشري

قالت مرثا محروس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب حماة، إن ورشة الذكاء الاصطناعي والبشر المتحكم ضمن فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة كانت في غاية الأهمية، لذلك حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على حضورها.



وأكدت مرثا أن الذكاء الاصطناعي سيقضي بلا شك على الفساد البشري بشكل كبير، وهو ما انتبهت إليه القيادة السياسية ضمن خطة الإصلاح الإداري التي تخطط له والواضحة في فكرة الميكنة والذكاء الاصطناعي.



أضافت أن هذه الأهمية لموضوع الذكاء الاصطناعي صاغه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم أثناء الجلسة حينما عندما قال: "يا شباب العالم وشباب مصر.. القفزات المتسارعة في التقدم وبدرجة هائلة إذا لم ننتبه لها سيزداد تخلفنا، وأتصور هذا التخلف هيبقى صعب تعويضه، وهيبقى دايمًا المتقدمين متقدمين والمتأخرين متأخرين دائمًا.



واختتمت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب حماة قائلة إن المنتدى دائمًا يحرص على طرح قضايا متنوعة وجديدة، لاسيما الأفكار المستقبلية التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم،