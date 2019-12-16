-
الإثنين 16 ديسمبر 2019 الموافق 19 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
مؤمن المحمدي
مؤمن المحمدي

بـ اللغة العربية الفصحى

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:09 م
طباعة

فى الإعدادية، كنت أحب أوى أوى، ألعب لعبة «من القائل؟»، دى لعبة ثقافية معرفية، أدبية تاريخية، اللى هو أنا وزميلى نتبارى «أى نتسابق»، فى معرفة قائل هذه الجملة أو تلك، مثلًا، أنا أقول له: «لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى».. فـ لو هو قال المتنبى، ياخد نقطة، لو قال اسم تانى، أو ما عرفش مين اللى قالها، ياخد صفر، وهكذا أنا أسأله عشر عبارات، وهو يسألنى عشر عبارات، ونشوف مين الكسبان.
مرة، كنت بـ ألاعب محمد بشندى، زميلى فى فصل ١١، فـ سألته، من القائل: «لكل فعل رد فعل، مساوٍ له فى القوة، ومضاد له فى الاتجاه»، فـ هو جاوب بـ ثقة: سيدنا عمر بن الخطاب.
طيب، سيبنا من بشندى واللعبة والإعدادية، انسى الحكاية دى كلها، وتعالى نروح حتة تانية خالص، ونسأل:
هل الطبيب هو الذى «قرر» إنه المعدة تهضم الطعام والقلب يضخ الدم؟
الإجابة: كلا.. الطبيب «يعرف» إنه المعدة تهضم الطعام، والقلب يضخ الدم، لكنه مش هو اللى قرر كدا، مين اللى قرر كدا؟ مفيش إجابة علمية، ممكن واحد يقول: ربنا، خلق الإنسان، وقرر جسمه يشتغل إزاى، ممكن تبقى الإجابة: الطبيعة، ممكن تبقى الإجابة: محدش قرر كدا، الإنسان تطور عن أسلافه، وأسلافه تطوروا عن أسلافهم، وهكذا، لـ حد ما نوصل لـ الانفجار العظيم، الأشياء تحدث، دون تدخلات أو تنظيم من قوى أعلى.
دى مسألة عقائدية، لكننا فى النهاية أمام وضع مؤكد بـ النسبة لنا، الإنسان له جسد، هذا الجسد يعمل بـ نظام ما، دور الطبيب إنه يفهم هذا النظام كما يحدث بـ الفعل فى الحياة، وبناء عليه يقول لنا نتصرف إزاى، عندما يعتل هذا الجسد، لـ إنه كما قال الحكيم الأرجنتينى ميسى: الجسد لا يرحم.
الحكاية دى مش بس فى الطب وجسم الإنسان، أى «علم» كدا، مش الفيزيائى هو اللى قرر إنه المعادن تتمدد بـ الحرارة وتنكمش بـ البرودة، هو فيه معادن، وفيه حرارة وفيه برودة، المعادن بـ يحصل لها كدا مع الحرارة، ويحصل لها كدا مع البرودة، الفيزيائى «يعرف» هذا.
بس فى عالم السيارات مش كدا، لـ إنه نظام العربية، فيه حد «اخترعه»، يعنى هو قرر إنه لما نحط بنزين فى الحتة دى، ونعمل ترس فى الحتة دوكها، وعصاية هنا وكاوتش هناك، هـ يبقى فيه «نظام»، والميكانيكى بـ يشتغل على هذا النظام.
فـ هنا فيه حد «قرر» القواعد.
لا برضه، صحيح هنا الوضع مركب شويتين، إنما برضه يظل الموضوع فى إنه هناك أشياء تحدث، لا دخل لنا بها ولا تحكم، زى إنه البنزين يشتعل، لكن لو حطينا ميه مش هـ تشتغل، فـ جه حد «فهم» كيف تعمل الأمور، وقدر يخلق من خلال هذا الفهم نظام ما، فى إطار النظام الأساسى لـ الأشياء.
دى عاملة زى طبيب التخدير كدا، أو صناعة الأجهزة التعويضية، أو نروح بعيد ليه، النضارة ذات نفسها، فيه نظام موجود بـ الفعل، مش إحنا اللى قررناه، لكننا فهمناه، كوننا أحيانًا بـ نتدخل، علشان نعمل نظام جوه النظام، لا يعنى إننا «قررنا» شىء، ما زلنا محكومين بـ«النظام الأساسى». أيون، إيه علاقة دا بـ عنوان المقال، وإيه علاقة دا بـ حكاية بشندى؟ أكيد فيه علاقة، وأكيد هـ نقولها، بس دا فى سلسلة مقالات فيها أفكار عن وضعية اللغة العربية، زمان ودلوقتى، فـ ابقوا معنا.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل انفجار جسم غريب من مخلفات الحروب في أبوتشت

منذ ساعتين و 27 دقيقة

السلطان العثماني «جوز الست».. قصص أشهر الجواري اللائي حكمن الأتراك

منذ حوالي 13 ساعة

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش والقنوات الناقلة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

"صاحبة الجلالة" تشيع جثمان محمود صلاح من السيدة نفيسة

الصور

image description

صور منتجات معرض تراثنا في #منتدى_شباب_العالم

image description

محافظ المنوفية يوجه بزيادة عدد أطباء الكلى بمستشفى تلا العام

image description

"ميرغني" يشهد برنامج تنمية مهارات مسئولي وحدات التدريب بالمدارس

image description

داني ألفيش وزوجته يزوران الأهرامات خلال رحلته إلى مصر

image description

تفاصيل ندوة تحديات العمل الإبداعى خلال #منتدى_شباب_العالم

الأكثر قراءة

انفجار داخل "الإرهابية".. سكرتير القرضاوي يسب عضوا بأمه.. وعزوز: "الإخوان سفلة"

مفاجأة.. موظفان يحصلان على 12 مليون جنيه بالمخالفة للقانون

الدولار يتراجع أمام الجنيه في البنك المركزي

القصة الكاملة لوفاة الطفلة جوري بسبب الإهمال الطبي: لوز أدت إلى وفاة

أيام زمان

السلطان العثماني «جوز الست».. قصص أشهر الجواري اللائي حكمن الأتراك

حكاية الحبيبة السرية للملك فاروق.. طلب تغيير ديانتها بعدما أنقذته من الوحدة

أسرار شارلي شابلن المصري.. أضحك الناس بطريقة غريبة ومات قبل أن يزوج مراته

سر تلقيب أحمد راتب بـ«أبو كلثوم».. بهذه الطريقة كرّمه رفيق الحريري

نجم الساعة

السلطان العثماني «جوز الست».. قصص أشهر الجواري اللائي حكمن الأتراك

الصحة

أسباب الإصابة بالعمى الثلجى

أفضل 8 فواكه بديلة للحلويات

الطريقة الصحيحة لتنظيف الفم والأسنان

الأسبرين يقلل من خطر الوفاة لأصحاب الأوزان الثقيلة

الرئيس نيوز

في 60 دقيقة فقط.. الجيش يسجل 3 أهداف في الزمالك

الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعديل رسوم التوثيق والشهر العقارى

بالصور.. السيسي يتفقد معرض "التضامن الاجتماعي" بشرم الشيخ

انتصار السيسي: كلمات الطفل زين محارب السرطان كانت ملهمة لنا جميعا

منوعات

بالصور.. 5 ناطحات سحاب حطمت الأرقام القياسية

بالصور.. أسرع 5 سيارات فى أمريكا

كراسي ذاتية التحكم لأصحاب الهمم بمطار أبوظبي

73 قتيلا ضحايا الحصبة في ساموا

كشكول

طلاب جامعة القاهرة في زيارة لمصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع.. صور

سبع: إنشاء مركز تدريبي لبنك المعرفة المصري بجامعة طنطا

قيادات الأزهر والكنيسة يشاركون فى إفتتاح المؤتمر الدولى لـ"دراسات" الإسكندرية

"التعليم" ترسل خطابًا بمواصفات امتحانات الأول والثاني الثانوي

إسلام سياسي

منحطون وسفلة.. عزوز يهاجم الإرهابية "فشلوا سياسيًا ولا دين لهم"

إخواني يطالب محمود حسين بالتنحي عن المشهد وترك الجماعة

السجن 5 سنوات لداعشية ألمانية بتهمة دعم الإرهاب

عاصم عبدالماجد يصف قادة الإخوان بالمبتدعة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أردوغان «يسلّح» حماس!
لواء. محسن الفحام
بين أهمية القارة الإفريقية وهمومها
مؤمن المحمدي
بـ اللغة العربية الفصحى
د. منى حلمى
اللغة العربية.. نقاب من الكلمات يحجب وجود المرأة
المزيد

الثقافة

غدًا.. "آخر الرجال المحترمين" في قصر السينما

"ثقافة سوهاج" تحتفل باليوم العالمي للغة الضاد

غدًا.. تطوير البحث العلمي في مركز إبداع الإسكندرية

"ساويرس الثقافية" تعلن القائمة القصيرة للأعمال المرشحة للجائزة

صفحتنا ع الفيس بوك