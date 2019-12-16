مشارك بمنتدى شباب العالم: كلمة السيسي في جلسة "نموذج المحاكاة" كانت حاسمة

قال الدكتور كريم، أحد المشاركين في منتدى شباب العالم، إن "جلسة نموذج المحاكاة الاتحاد من أجل المتوسط"، أتاحت الفرصة للشباب بتمثيل البلدان والتعبير عن آرائهم ومناقشة موضوعات شائكة سواء كانت سياسية واقتصادية وتجارية، مؤكدًا أنها كانت جلسة ناجحة للغاية.



وأضاف "كريم" خلال حواره ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc"، أن مشاركة الشباب في نموذج المحاكاة وطرحهم للموضوعات والمشكلات التي تواجهنا، بالإضافة إلى مؤازرة الدول لبعضها في هذا التوقيت عقب الثورات التي حدثت في الدول العربية، كان شيئا رائعا جدًا.



كما أوضح أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في "جلسة نموذج المحاكاة الاتحاد من أجل المتوسط" كانت خاتمة وحاسمة ووضحت كيف يمكن لدور الشباب أن يتمكن في مصر والدول العربية ودول البحر المتوسط.

