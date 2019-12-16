"حكومة الإرهاب".. هل يدعم أردوغان ميليشيات السراج بقوات تركية؟

عرضت فضائية "مداد نيوز" السعودية، تقريرا يسلط الضوء على تفاصيل الغارات الجوية للجيش الوطني الليبي على مواقع الميليشيات شرق الكلية الجوية في مدينة مصراته ومعسكر النقلية جنوب العاصمة طرابلس.

ولفت التقرير إلى أن الجيش الليبي أعلن أن المواقع المستهدفة تستخدمها قوات حكومة الوفاق "لتخزين الآليات والوقود" القادمة من تركيا ومع تقدم الجيش الليبي دفعت ميليشيات مصراتة بقواتها العسكرية لمواجهة الجيش في طرابلس ومحاولة صد عملية التطهير التي ينفذها ضد الإرهابيين.

ونوه التقرير إلى أن الرئيس التركي أردوغان استقبل رئيس حكومة الوفاق فايز السراج في زيارة غير معلنة مسبقا بعد تلويح أردوغان بإرسال قوات تركية إلى ليبيا لدعم "الوفاق"، هل يُرسل أردوغان قوات تركية إلى ليبيا؟



