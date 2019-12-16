ياسمين صبري تتألق في جلسة تصوير بـ"الروب"

خضعت الفنانة ياسمين صبري، لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".



وظهرت ياسمين صبري، خلال الجلسة بـ"الروب"، وهي تلف شعرها بـ "البكر"، وحصدت الصور العديد من تعليقات النجوم ومتابعيها على الصور التي تغزل في جمالها وأناقتها.



ياسمين صبري والمارثون الرمضاني الجديد



من ناحية أخرى، تعاقدت الفنانة ياسمين صبري، على مسلسل جديد في اللحظات الأخيرة رغم تصريحها مسبقا برغبتها في الغياب عن هذا الموسم من أجل الراحة والبحث عن عمل جديد حيث تعاقدت مع شركة «سينرجي» على بطولة مسلسل جديد بعنوان "فرصة ثانية"، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، إنتاج شركة سينرجي تامر مرسي، وإخراج مرقس عادل.



وخاضت ياسمين صبري، أولى تجارب البطولة المطلقة رمضان الماضي 2019، من خلال تقديم مسلسل "حكايتي".



«حكايتي» بطولة ياسمين صبري وأحمد صلاح حسني ووفاء عامر ونهال عنبر وأحمد بدير وأدوارد ومن تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج.

