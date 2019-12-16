حبس سائق عثر بحوزته على حقيبة استروكس بالسلام

أمرت نيابة السلام بحبس سائق عثر بحوزته على حقيبة بها كمية من مخدر الاستروكس بمنطقة السلام، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحقيقات عن أن المتهم هو رائد.س، سائق، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بغرض ترويجها والكسب غير المشروع منها، وأقرّ بحيازته على 350 كيس استروكس.



كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام تفيد بقيام سائق بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم وبإجراء التحريات الأزمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وبحوزته 350كيس استروكس قبل ترويجهما بدائرة القسم وبسؤاله أقر بترويجه للمواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.