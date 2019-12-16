وزير الكهرباء: قدرة مصر على إنتاج الطاقة ارتفعت أكثر من الاحتياج

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، إن مهمهتم الأساسية كانت إمكانية تحقيق طاقة كهربائية جاذبة للاستثمار.



وأضاف "شاكر"، خلال كلمته في جلسة "التعاون في قطاع الطاقة بين دول المتوسط" بمنتدى شباب العالم، اليوم الإثنين، أنه منذ بداية يونيو 2015، ارتفعت قدرة مصر على إنتاج الطاقة الكهربائية أكثر من الاحتياج بـ30%، مشيرًا إلى أنه أصبح لدينا اكتفاء كامل من قدرتنا على إنتاج الطاقة الكهربائية، مؤكدًا أن مصر أصبحت في وضع أفضل من ناحية استقرارها وكفاءتها.



كما أوضح وزير الكهرباء والطاقة، أن مصر تهتم بالطاقة المتجددة أيضًا، لافتًا إلى أنه تم تحديد أماكن محددة ومجهزة للطاقة المتجددة تستطيع من خلالها توليد 90 ألف ميجا وات، بمساحات تصل إلى 7600 كيلو متر مربع.





