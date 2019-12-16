ترامب يثير الشكوك حول مشاركته في مناظرات انتخابات الرئاسة

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكوك حول ما إذا كان سيشارك في المناظرات سباق الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.



وقال ترامب في سلسلة من التغريدات نشرها على موقع "تويتر" اليوم: "سأتخذ قرارا في الوقت المناسب".



ووجه الرئيس ترامب في تغريداته انتقادات شديدة إلى اللجنة المشرفة على تنظيم المناظرات التليفزيونية طوال الثلاثة عقود الماضية.



وقال ترامب: "لقد تجنب ترامب المشاركة في المناظرات حتى الآن في هذه الدورة الانتخابية"، وأنه لا يواجه منافسًا جادًا داخل حزبه الجمهوري.



وعقد المرشحون المتنافسون عن الحزب الديمقراطي خمس مناظرات أساسية حتى الآن.



ومن المقرر عقد مناظرات أخرى هذا الأسبوع.



وتأهل سبعة ديمقراطيين للمنتدى التليفزيوني المقبل.



وتابع ترامب قائلا:" إنني أتطلع إلى الدخول في مناظرة مع أي كان هذا الشخص المحظوظ الذي يتعثر عند خط النهاية في مناظرات ديمقراطية ليست ذات جدوى تحظى بمشاهدة ضئيلة ".



وصب ترامب غضبه على اللجنة بسبب حادثة وقعت في عام 2016، عندما تم رفع صوت الميكروفون الخاص به أثناء مناظرته الأولى مع المرشحة الرئاسية الديمقراطية هيلاري كلينتون.



وأظهرت استطلاعات الرأي التي أجريت في ذلك الوقت أن كلينتون حققت أداءً أفضل في المناظرات الثلاث.