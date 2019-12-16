أصغر مشارك بمنتدى الشباب: الذكاء الاصطناعى سيتفوق على الجنس البشرى

قال "يوما" الطفل الإندونيسي البالغ من العمر 13 عامًا ويشارك بجلسة الذكاء الاصطناعي بمنتدى شباب العالم، إن الذكاء الاصطناعي أصبح أكثر ذكاء وتعقيدًا، مشيرًا إلى أنه في المستقبل البعيد سيصبح أكثر ذكاءً في المستقبل، وسيتفوق على الجنس البشري من حيث المعرفة، وسيحاول تقليد بعض القيم الإنسانية.



وأضاف "يوما" خلال حواره مع مراسلة فضائية "النيل للأخبار"، أن الذكاء الاصطناعي سيكون لديه القدرة على كتابة النصوص وتمييز الأشياء، مما يسهم في مساعدتنا في حياتنا اليومية وجعل حياتنا أكثر سهولة، مثل قيامهم بقيادة السيارات أو غسيل الأطباق، والاستفادة من أوقاتنا بصورة أكبر بحيث نقضي وقتًا أقل في القيام بالأعمال اليومية.



وأوضح أنه قام بصنع 9 تطبيقات على الإنترنت وصناعة بعض المواقع على الإنترنت، وأحد التطبيقات التي قام بابتكارها ليعلم الآخرين كيفية استخدام قناة اليوتيوب الخاصة به، لافتًا إلى أن إجابة الروبوت صوفيا على الأسئلة بمنتدى شباب العالم مثال رائع على كيفية تقدم الذكاء الاصطناعي، ويمكنها القيام بما هو أكثر من ذلك.

