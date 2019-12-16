-
الإثنين 16 ديسمبر 2019 الموافق 19 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

السلطان العثماني «جوز الست».. قصص أشهر الجواري اللائي حكمن الأتراك

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 06:57 م
السلطان سليم الأول
السلطان سليم الأول
طباعة
ليست الصورة النمطية المأخوذة عن الدولة العثمانية، بأن السلطان هو من يحكم حقيقية فى المطلق وإنما كانت دائمًا النساء يتحكمن في إدارة شئون الدولة معظم الأحيان، وبرز ذلك بقوة في طوال ما يقرب من 130 عاماً، بين القرنين السادس عشر والسابع عشر.
وقد اشتهرت تلك الفترة وفقًا للمؤرخين بسيطرة الحرملك العثماني على مقاليد الحكم سواء من خلال أمهات السلاطين أو زوجاتهم، وهو ما برز بشدة في القرن السادس عشر بما يتزامن مع آخر سنوات السلطان سليمان القانوني.

حفصة
السلطانة عائشة حفصة، وهي زوجة السلطان سليم الأول ووالدة السلطان سليمان القانوني، وقد اختلفت الآراء فيما يتعلق بأصل السلطانة عائشة حفصة فبعض المؤرخون يقولون أن السلطانة عائشة حفصة هي ابنة مانجلي جيراي ملك القرم، وتقول أراء أخري أن ابنة الملك مانجلي جيراي هي أيضاً إحدي زوجات السلطان سليم الأول، وهناك مؤرخون أكدوا أن السلطان سليمان القانوني هو نجل سليم الأول من زوجة أخرى ذات أصول أوربية، وأيضاً ليس من السلطانة عائشة خاتون ابنة الملك مانجلي جيراي.
وقد كانت عائشة حفصة أكثر الشخصيات نفوذا في الدولة العثمانية خلال فترة حكم ابنها في عام 1520 حتى وفاتها عام 1534، وهي أول من حمل لقب السلطانة الأم وتؤخذ كمثال على مفهوم "سلطنة الحريم".
ونسب لها بإنها منعت الخلافات بين زوجتي سليمان القانوني وظهرت تلك الخلافات بعد وفاتها بأن نفى السلطان زوجته الأولي وأعدم ابنها مصطفي ولي العهد عقب وفاة عائشة حفصة .
هرم "خرم"
تمثل "هرم أو خرّم سلطان" المحظية المفضلة التي أصبحت زوجة سليمان القانوني، واحدة من أكثر النساء نفوذاً في التاريخ العثماني وشخصية بارزة ومثيرة للجدل.

فقد أثّرت هرم في سياسة الإمبراطورية العثمانية من خلال زوجها الذي أحبها حباً ويمكن القول إن السلطانة هرم قد لعبت دوراً نشطاً في شئون الدولة، وحملهات المؤرخين مسئولية أحداث دموية وسياسية ضخمة وقعت بالسلطنة العثمانية.

إذ يتهم البعض هرم أو بدورها في تحريض السلطان على ابنه وولي عهده مصطفى لإفساح الطريق لابنها سليم صوب العرش العثماني، وساعدها في ذلك زوج ابنتها الصدر الأعظم رستم باشا، الذي انتهز فرصة قيادة مصطفى لإحدى الحملات العسكرية إلى بلاد فارس ليكاتب السلطان بأن ابنه ينوي الانقلاب عليه.
لم يتوقّف تأثير السلطانة هرم عند هذا الحد، بل دعمت إبنها الرابع سليم الثاني والمعروف بذكائه، في الصعود إلى العرش.
فقد عمد سليم إلى قتل بايزيد الثاني شقيقه من هرم وجميع أطفاله الصغار بالخنق عبر حرّاسه، وذلك خلال العودة إلى إسطنبول، خاصة بعد أن علم أنّ والده سليمان القانوني على مشارف الموت.

كوسيم
كانت كوسيم أجمل جارية تزوجها السلطان أحمد الأول، وواحدة من أقوى النساء في الإمبراطورية العثمانية، وقد حكمت بنفسها لنحو 30 عاماً، عاشت خلال ستة عهود، وأصبحت وصية لاثنين من أبنائها وحفيدها،شهدت فترة حكم كوسيم واحدة من تناقضات تاريخ الصراع على الكرسي، فهي من حاربت إبنها مراد الرابع الذي قتل أشقّاءه الثلاثة من أجل الحفاظ على حياة الرابع إبراهيم.
وخلال حكم السلطان إبراهيم، لم يرض باستمرار نفوذ والدته وتدخّلها في ديوان الحكم، فنفاها وقلص صلاحياتها، فوجدت الطريق بالتخلّي عن إبنها السلطان إبراهيم، لتولية حفيدها محمد شاه ، صاحب الـ6 سنوات حتى تكون وصية عليه وتستمرّ في إدارة الدولة العثمانيّة.
وبالفعل نجحت كوسيم في عزل السلطان إبراهيم بدعم من الانكشاريين والباشوات ورجال الدين، ثمّ إعدامه بعد ذلك بـ10 أيّام.
لكن قوّة السلطانة الأمّ كوسيم وصلت إلى نهاية مفاجئة ومأساوية عام 1651 عندما اغتيلت بالخنق بستارة بأمر من تورهان خديجة سلطان، المحظية المفضلة وزوجة إبراهيم الأول.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

فيديو.. نجلاء بدر تكشف حقيقة علاقتها بعمرو دياب

منذ أقل من ساعة

السلطان العثماني «جوز الست».. قصص أشهر الجواري اللائي حكمن الأتراك

منذ حوالي 21 ساعة

أديب للرئيس السيسي: آن الأوان لمواجهة مباشرة مع أردوغان

منذ يوم

تشريح جثة موظف قتلته زوجته فى أكتوبر

الصور

image description

صور منتجات معرض تراثنا في #منتدى_شباب_العالم

image description

محافظ المنوفية يوجه بزيادة عدد أطباء الكلى بمستشفى تلا العام

image description

"ميرغني" يشهد برنامج تنمية مهارات مسئولي وحدات التدريب بالمدارس

image description

داني ألفيش وزوجته يزوران الأهرامات خلال رحلته إلى مصر

image description

تفاصيل ندوة تحديات العمل الإبداعى خلال #منتدى_شباب_العالم

الأكثر قراءة

مفاجأة.. موظفان يحصلان على 12 مليون جنيه بالمخالفة للقانون

الدولار يتراجع أمام الجنيه في البنك المركزي

تفاصيل انفجار جسم غريب من مخلفات الحروب في أبوتشت

القصة الكاملة لوفاة الطفلة جوري بسبب الإهمال الطبي: لوز أدت إلى وفاة

أيام زمان

السلطان العثماني «جوز الست».. قصص أشهر الجواري اللائي حكمن الأتراك

حكاية الحبيبة السرية للملك فاروق.. طلب تغيير ديانتها بعدما أنقذته من الوحدة

أسرار شارلي شابلن المصري.. أضحك الناس بطريقة غريبة ومات قبل أن يزوج مراته

سر تلقيب أحمد راتب بـ«أبو كلثوم».. بهذه الطريقة كرّمه رفيق الحريري

نجم الساعة

السلطان العثماني «جوز الست».. قصص أشهر الجواري اللائي حكمن الأتراك

الصحة

أفضل 8 فواكه بديلة للحلويات

الطريقة الصحيحة لتنظيف الفم والأسنان

الأسبرين يقلل من خطر الوفاة لأصحاب الأوزان الثقيلة

أطباء أستراليون يطالبون بإعلان حالة الطوارئ بسبب دخان الحرائق

الرئيس نيوز

بالصور.. السيسي يتفقد معرض "التضامن الاجتماعي" بشرم الشيخ

انتصار السيسي: كلمات الطفل زين محارب السرطان كانت ملهمة لنا جميعا

مبادرة لإنعاش السياحة بـ 50 مليار جنيه.. والدولار ينهار| «النشرة الاقتصادية» اليوم

خاص| وفاة المخرج ياسر زايد

منوعات

أداة ثورية تقلل من خطر الجلطات الدموية (فيديو)

فيديو "الشاب والأسد" يحقق ملايين المشاهدات

العثور على أكبر حطام لسفينة رومانية غرقت قبل 2000 عام

لندن تستيقظ على عملية سطو تقدر بـ64 مليون دولار

كشكول

‏"شرق مدينة نصر" تنهي استعدادتها لامتحانات المرحلة الابتدائية

( codak) تطبيق الكتروني لمتابعة التلاميذ في مدارس السلام الابتدائية

"التعليم" تكشف عدد المدارس التى نفذت الجدول الإلكتروني

وكيل "التعليم"بكفر الشيخ: 144مشروعاً للطلاب بمعرض العلوم والهندسة

إسلام سياسي

إخواني يطالب محمود حسين بالتنحي عن المشهد وترك الجماعة

السجن 5 سنوات لداعشية ألمانية بتهمة دعم الإرهاب

عاصم عبدالماجد يصف قادة الإخوان بالمبتدعة

مؤشر الإرهاب في أسبوع.. ٨ عمليات إرهابية تستهدف ٦ دول

مقالات الرأي
د. منى حلمى
اللغة العربية.. نقاب من الكلمات يحجب وجود المرأة
د.أحمد الخميسى
الست موزة نظام عالمى
عمرو خالد
الصلاة على النبى.. الطريق لنيل شفاعته «1»
ماجد حبته
المملكة لن تكون متحدة
المزيد

الثقافة

"ساويرس الثقافية" تعلن القائمة القصيرة للأعمال المرشحة للجائزة

مجيد طوبيا يعود للحياة بـ8 طبعات جديدة في معرض الكتاب

الخميس.. انطلاق "منتدى الطفل الإفريقى" بمكتبة القاهرة الكبرى

مغني راب لـ"الأفارقة": الفن سلاح هائل والمعونات لن تصلح أحوالنا

صفحتنا ع الفيس بوك