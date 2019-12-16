السلطان العثماني «جوز الست».. قصص أشهر الجواري اللائي حكمن الأتراك





حفصة





كوسيم

ليست الصورة النمطية المأخوذة عن الدولة العثمانية، بأن السلطان هو من يحكم حقيقية فى المطلق وإنما كانت دائمًا النساء يتحكمن في إدارة شئون الدولة معظم الأحيان، وبرز ذلك بقوة في طوال ما يقرب من 130 عاماً، بين القرنين السادس عشر والسابع عشر.وقد اشتهرت تلك الفترة وفقًا للمؤرخين بسيطرة الحرملك العثماني على مقاليد الحكم سواء من خلال أمهات السلاطين أو زوجاتهم، وهو ما برز بشدة في القرن السادس عشر بما يتزامن مع آخر سنوات السلطان سليمان القانوني.السلطانة عائشة حفصة، وهي زوجة السلطان سليم الأول ووالدة السلطان سليمان القانوني، وقد اختلفت الآراء فيما يتعلق بأصل السلطانة عائشة حفصة فبعض المؤرخون يقولون أن السلطانة عائشة حفصة هي ابنة مانجلي جيراي ملك القرم، وتقول أراء أخري أن ابنة الملك مانجلي جيراي هي أيضاً إحدي زوجات السلطان سليم الأول، وهناك مؤرخون أكدوا أن السلطان سليمان القانوني هو نجل سليم الأول من زوجة أخرى ذات أصول أوربية، وأيضاً ليس من السلطانة عائشة خاتون ابنة الملك مانجلي جيراي.وقد كانت عائشة حفصة أكثر الشخصيات نفوذا في الدولة العثمانية خلال فترة حكم ابنها في عام 1520 حتى وفاتها عام 1534، وهي أول من حمل لقب السلطانة الأم وتؤخذ كمثال على مفهوم "سلطنة الحريم".ونسب لها بإنها منعت الخلافات بين زوجتي سليمان القانوني وظهرت تلك الخلافات بعد وفاتها بأن نفى السلطان زوجته الأولي وأعدم ابنها مصطفي ولي العهد عقب وفاة عائشة حفصة .هرم "خرم"تمثل "هرم أو خرّم سلطان" المحظية المفضلة التي أصبحت زوجة سليمان القانوني، واحدة من أكثر النساء نفوذاً في التاريخ العثماني وشخصية بارزة ومثيرة للجدل.فقد أثّرت هرم في سياسة الإمبراطورية العثمانية من خلال زوجها الذي أحبها حباً ويمكن القول إن السلطانة هرم قد لعبت دوراً نشطاً في شئون الدولة، وحملهات المؤرخين مسئولية أحداث دموية وسياسية ضخمة وقعت بالسلطنة العثمانية.إذ يتهم البعض هرم أو بدورها في تحريض السلطان على ابنه وولي عهده مصطفى لإفساح الطريق لابنها سليم صوب العرش العثماني، وساعدها في ذلك زوج ابنتها الصدر الأعظم رستم باشا، الذي انتهز فرصة قيادة مصطفى لإحدى الحملات العسكرية إلى بلاد فارس ليكاتب السلطان بأن ابنه ينوي الانقلاب عليه.لم يتوقّف تأثير السلطانة هرم عند هذا الحد، بل دعمت إبنها الرابع سليم الثاني والمعروف بذكائه، في الصعود إلى العرش.فقد عمد سليم إلى قتل بايزيد الثاني شقيقه من هرم وجميع أطفاله الصغار بالخنق عبر حرّاسه، وذلك خلال العودة إلى إسطنبول، خاصة بعد أن علم أنّ والده سليمان القانوني على مشارف الموت.كانت كوسيم أجمل جارية تزوجها السلطان أحمد الأول، وواحدة من أقوى النساء في الإمبراطورية العثمانية، وقد حكمت بنفسها لنحو 30 عاماً، عاشت خلال ستة عهود، وأصبحت وصية لاثنين من أبنائها وحفيدها،شهدت فترة حكم كوسيم واحدة من تناقضات تاريخ الصراع على الكرسي، فهي من حاربت إبنها مراد الرابع الذي قتل أشقّاءه الثلاثة من أجل الحفاظ على حياة الرابع إبراهيم.وخلال حكم السلطان إبراهيم، لم يرض باستمرار نفوذ والدته وتدخّلها في ديوان الحكم، فنفاها وقلص صلاحياتها، فوجدت الطريق بالتخلّي عن إبنها السلطان إبراهيم، لتولية حفيدها محمد شاه ، صاحب الـ6 سنوات حتى تكون وصية عليه وتستمرّ في إدارة الدولة العثمانيّة.وبالفعل نجحت كوسيم في عزل السلطان إبراهيم بدعم من الانكشاريين والباشوات ورجال الدين، ثمّ إعدامه بعد ذلك بـ10 أيّام.لكن قوّة السلطانة الأمّ كوسيم وصلت إلى نهاية مفاجئة ومأساوية عام 1651 عندما اغتيلت بالخنق بستارة بأمر من تورهان خديجة سلطان، المحظية المفضلة وزوجة إبراهيم الأول.