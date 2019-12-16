حبس 3 متهمين لاستعراض البلطجة في السلام

أمرت نيابة السلام بحبس 3 متهمين أربعة أيام علي ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم باستعراض البلطجة علي المواطنين بمنطقة النهضة.



وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين هم "نادر.س، خضر.م، أحمد.ح، عاطلين ومسجلين في قضايا حيازة أسلحة بيضاء وخرطوش، وأقر المتهمين أمام النيابة بإستعراضهم البلطجة علي المواطنين مستخدمين أسلحة بيضاء وإجبارهم علي دفع مبالغ رمزية ليشتروا منها مواد مخدرة.



كانت بداية الواقعة عندما ورد معلومات لقسم شرطة السلام بقيام 3 عاطلين باستعراض البلطجة علي المواطنين وفرض اتاوات عليهم وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمبن وبسؤالهم اعترفوا بتلك للوقائع وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.