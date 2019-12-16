الجيش الليبي يحرك كتيبة صاعقة نحو طرابلس

تحركت إحدى كتائب قوات الصاعقة، التابعة للجيش الليبي، اليوم، تجاه العاصمة طرابلس بناء على أوامر من قيادة الجيش لمواجهة الجماعات المسلحة في العاصمة.



وكشفت قناة "ليبيا الحدث" مساء اليوم أن عناصر الجيش الوطني بالكتيبة 302 بالقيادة العامة للقوات المسلحة تحركت اليوم بناء على تعليمات القائد العام المشير خليفة حفتر ضمن عمليات الجيش الوطني لتحرير البلاد من الجريمة والإرهاب.



ويتقدم الجيش الوطني إلى العاصمة من جميع المحاور بعد إطلاق المشير حفتر الخميس الماضي عملية حاسمة لاستعادة العاصمة فيما دعت ميليشيات مصراتة بطرابلس القبائل والمدن الليبية لدعمها وحمايتها، معلنة حالة النفير العام في المدينة من أجل مواجهة الجيش الوطني عقب تحرير طرابلس، بالإضافة لتشكيل غرفة طوارئ بالمدينة.









