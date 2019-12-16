حكاية الحبيبة السرية للملك فاروق.. طلب تغيير ديانتها بعدما أنقذته من الوحدة

غنت شادية في فيلم عفريت مراتي "أنا اسمى إيرما لادوس ياما العشاق خدوا مني دورس" في منتصف ستينات القرن الماضي، لكن "إيرما" اسم عرفته الساحة والصحافة المصرية، قبل هذه الأغنية وقبل الفيلم الشهير "إيرما لا دوس" الحائز على جائزة الأوسكار، فشخصية "إيرما" الشقراء كانت قد دخلت بسلاسة في كواليس حياة الملك المعزول فاروق، بعدما وقع في حب الإيطالية المراهقة "إيرما كابيتشي مينوتولو" التى ملئت فراغ الكهل المهزوم في منفاه بإيطاليا.

ففي الفيلم الوثائقي الذي أنتجته شركة ريكاردو كرم للأفلام الوثائقية، بعنوان"فاروق والمنفى" تم استضافة "إيرما كابيتشي مينوتولو "عشيقة الملك الفاروق الايطالية، للحديث عن علاقتهما وعن شكل حياة الملك في إيطاليا بعد تنازله عن حكم مصر.

تقول إيرما كابيتشي: "كان الملك فاروق ضيفاً مع مجموعة من النبلاء في إيطاليا، وتم اختياري كي أقدم الزهور للنبلاء، كان عمرى 13 عاماً، وكانت ضفائري طويلة جدا وشقراء جدا تصل إلى أسفل ظهري، فرآني الملك فاروق، وداعب شعري وقبلني، لم أكن اعلم أنه ملك مصر، فذهبت إلى والدتي وأردت أن أعرف من كان هذا الشخص، ففسرت لي والدتي الأمر وقالت هو ملك مصر السابق".

تضيف إيرما: "بعد ثلاث سنوت في السادس من أغسطس كنت قد أتممت السادسة عشرة ، ووالدي الأمير (دي ريكانوزا) قدم لي هدية ، كانت هديتي عبارة عن إقامة لمدة أسبوع في كابري ، ذهبت إلى كابري وكنت أسبح في حوض السباحة ، ورأني من جديد الملك فاروق، فأتى إلى وقبل يدي وقال إنني جميلة وأنه لم ير قط فتاة بهذا الجمال ، فشكرته ، ومن ثم عدت بعد يوم أو يومين كي أتناول الأيس كريم ، فجاء وقدم لي الأيس كريم ، وفي هذا الوقت شاركت في فيلم إيطالي مع "إدواردو دي فيليبو"، وذهبت إلى روما للمشاركة في العرض الأول لهذا الفيلم ، وفيليبو دعا الملك فاروق، وقال له الملك حسنا سآتي طبعا لأني أعلم أن إيرما ستكون موجودة ، وهنا بدأت القصة واستمرت أكثر من عشر سنوات".

كانت علاقة ايرما بالملك فاروق علاقة فتحت لها أبواب التعارف على حظوة المجتمع المخملي وسمحت لها علاقتها بالملك بالسفر معه باستمرار ومشاهدة العالم ومدنه، كما سمحت علاقة إيرما بالملك كي تنتشله من عزلته، بعدما انفصلت عنه الملكة عائدة إلى مصر".

كانت لقاءات الملك وايرما لا تنقطع وهو ما سمح لها بالتعرف على تفاصيل حياته ودقائق أفكاره، فقد كان يسيطر عليه طوال الوقت أن منفاه مؤقت وأنه سيعود من جديد إلى مصر ليعيش الحياة الملكية التى تربى عليها تقول إيرما " كان فاروق يقول لي اسمعى يا إيرما اذا عدنا الى مصر عليك أن تغيري ديانتك، عليك أن تصبحي مسلمة، وعليك أن تتعلمى العربية وإلا لما تمكنت من الذهاب الي مصر" كانت تشير له بالموافقة فلم تكن تفهم شيئا مما يقول وكأنها خيالات تخصه لا داعي للجدل بشأنه.

رغم أن علاقة الملك فاروق بإيرما لم تكلل بالزواج إلا أن الملك فاروق كان يعاني ازدواجية مثيرة للغرابة لا تفهمها إيرما فتقول " رغم علاقتنا معا إلا انه كان يرفض أن أشرب الخمور، و عندما كنت في حفل استقبال شربت القليل من الشامبانيا، فأمرني أن أذهب سريعا كي أشرب المياة، وقال أنت لا تستطيعين أن تقبّليني، لأنك احتسيت الكحول، و أنا مسلم واحترم ديانتي".

استمرت علاقة ايرما بالملك فاروق منذ سن السادسة عشر حتى الثامنة والعشرين، فقد كانت نائمة في احد الأيام وقال لها انه سيخرج لتناول الغداء في أحد مطاعم روما، ولم تتمكن من الذهاب معه، لكن بعد دقائق جاءها هاتف يخبرها أن الملك فاروق مات في المطعم، نزل الخبر عليها كالصاعقة حتى أنها ظنت أن الملك مات مسموما لكنها عادت وقالت " أنا إيطالية لا أعلم دسائس السياسة ولا يمكنني الحديث والجزم في مسألة موته مسموماً".