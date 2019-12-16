محافظ المنوفية يوجه بزيادة عدد أطباء الكلى بمستشفى تلا العام

أصدر محافظ المنوفية اليوم، تعليماته لرئيس مدينة تلا بإزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية بطريق شبين الكوم، كما وجه وكيل وزارة الصحة بزيادة عدد أطباء الكلى بمستشفى تلا العام.



جاء ذلك خلال جولته بمركز ومدينة تلا للوقوف على الحالة العامة للمركز، مؤكدا أن العمل الميداني والتواصل مع المواطنين أهم أولوياته.



وتفقد محافظ المنوفية مستشفى تلا العام وخلال جولته وجه وكيل وزارة الصحة، بسرعة توفير علاج لإحدي الحالات من ذوي الإعاقة ورفع مستوى النظافة والتخلص من النفايات الخطرة بوحدة الغسيل الكلوي.



وأكد وكيل وزارة الصحة أنه جار تطوير المستشفى من خلال منحة بنك الإستثمار الأوروبي، ووجه محافظ المنوفية رئيس المدينة بعرض الموقف النهائي لمنحه عليه صباح باكر وما تم في هذا الشأن حتى الآن.