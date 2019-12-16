"صاحبة الجلالة" تشيع جثمان محمود صلاح من السيدة نفيسة

شيّع أصدقاء وأقارب الكاتب الصحفي الكبير محمود صلاح، رئيس تحرير جريدة أخبار الحوادث الأسبق، جثمانه مساء اليوم من مسجد السيدة نفيسة، بحضور نخبة من كبار الصحفيين، على رأسهم الكاتب الصحفي ممدوح الصغير.



وغيّب الموت مساء الاثنين الكاتب الصحفي محمود صلاح أحد مؤسسي جريدة أخبار الحوادث بعد معاناة طويلة مع المرض.



ويعد محمود صلاح أحد أشهر صحفيي الحوادث في مصر، وأحد مؤسسي جريدة أخبار الحوادث، وكان معروفًا في الوسط الصحفي بأنه أحد أسطوات مهنة صاحبة الجلالة بمغامراته الصحفية العديدة والتي كانت من أبرزها خطورة النقاب في الجامعات المصرية وظاهرة التسول التي ازدحمت بها شوارع المحروسة حيث تقمص في الظاهرتين دور فتاة جامعية ترتدي النقاب ونجح في دخول جامعة القاهرة، كما لبس زيًا لأحد عمال القمامة ليكشف حصيلة ما يتقاضاه هؤلاء في سبيل استدرار عطف المواطنين.



كما خاض الكاتب الصحفي الكبير، خلال مسيرته الصحفية العديد من المغامرات، أبرزها تطهير منطقة الباطنية من تجارة المخدرات، وأجرى عددًا من الحوارات الصحفية المهمة مع أباطرة الإجرام في مصر، مثل الخُط وعزت حنفي، واقتحم عالم الجريمة وتميز بأسلوبه الشيق والفريد في سرد الحادث والوقائع التي كان ينفرد بنشرها، وكوّن لنفسه جمهورًا خاصًا، كان يتابع كتاباته بشغف.