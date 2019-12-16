سارة وفيق تبدأ تصوير "مش أنا " لعرضه فى الموسم الصيفي المقبل

بدأت المخرجة سارة وفيق تصوير فيلمها الجديد" مش أنا"، المقرر عرضه خلال الموسم الصيفي المقبل، بعد الانتهاء من تصويره وفقا للجدول الزمني المحدد الذي وضعته الشركة المنتجة.



وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي يتخلله بعض المواقف بين نجوم العمل، الفيلم بطولة تامر حسنى، ماجد الكدوانى، حلا شيحا، سوسن بدر، شيرين، أسما سليمان، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني،إخراج سارة وفيق.



فيلم "مش أنا" التجربة السينمائية الثانية لسارة وفيق والتعاون الأول بين تامر حسنى، حيث عملت مساعد مخرج معه في أفلام "عمر وسلمى3".

سارة وفيق دخلت مجال الإخراج كمساعدة مخرج في أكثر من عمل سينمائي أشهرها "الديكتاتور" و"الفيل فى المنديل"، كما شاركت كمخرجة سكريبت فى أكثر من عمل منها "عمر وسلمى 3" و"اللمبى 8 جيجا" و"حصل خير"، وشاركت فى مسلسلات منها "أحلام سارة" و"شرف فتح الباب" و"حضرة المتهم أبى" و"أغلى من حياتى"، فيما يعتبر مسلسل "جراب حواء" هو أول عمل درامي متكامل لها، ويعد فيلم "على وضعك" أولى تجاربها السينمائية.