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"شوقي": اهتمام الأهل بالدرجات سبب فشل التعليم

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 06:27 م
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن القدرة على التعليم هي أكثر ما يسعد الإنسان، ومسألة الدرجات هي السبب في فشل التعليم، مشيرًا إلى أن الطفل يولد بحب الاستطلاع، ويكون حريصًا على توجيه التساؤلات بشدة.

وأضاف "شوقي" خلال كلمته على هامش جلسة "تنمية رأس المال البشري الفرص والتحديات"، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، أنه تعلم في مدرسة حكومية مصرية، وجده ووالده زرعوا فيه حب الاستطلاع والجوع للتعلم.

كما أوضح أن هناك دورًا للأهل والأسر في بناء شخصية الطفل، لافتًا إلى أنه حينما كان في المدرسة في الستينيات لم يكن هناك جوجل أو ذكاء اصطناعي، ولكن المدرسة المصرية والمعلمين المصريين جعلوه قادرًا على تعلم الذكاء الاصطناعي عندما ظهر.

وذكر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بمجرد ظهور التكنولوجيا علّم نفسه اللغات، وبرمجة الآلات بمجهوده الفردي؛ لحرصه على التعلم وليس الحصول على الشهادة فقط.

كما استنكر اهتمام الأهالي، بموضوع الدرجات كما لو كان العلم درجات فقط، متابعًا كأن التعليم "علقة عايزين نخلص منها".

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