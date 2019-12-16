الخميس.. مجلس نقابة الصحفيين يناقش شكاوى الأعضاء

يعقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، اجتماعًا استكماليًا، الخميس المقبل؛ لاستكمال مناقشة ما بدأه المجلس في اجتماعه.



ومن المقرر أن يناقش المجلس في اجتماعه نشاط كل لجنة خلال الفترة الماضية، وجدول أعمال الفترة المقبلة، إضافة إلى شئون المبنى والنقابة والموظفين.



ويناقش المجلس أزمة ضياع دفتري شيكات النقابة بإحدى محطات المترو، إضافة إلى تقرير مُقدم من لجنة الحريات، وعرضًا عن مؤتمر حرية الصحافة بين الواقع والمأمول، الذي كانت أعلنت اللجنة سابقًا عن تنظيمه، ومن المقرر أن تناقش في الاجتماع موعد انعقاد المؤتمر، والموضوعات التي ستناقشها الجلسات.