وزير الرى يستعرض مستجدات خطة تنمية شمال سيناء

اجتمع وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطى، مع الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس شحته إبراهيم رئيس قطاع التوسع الأفقى، والمهندس السيد شلبى رئيس قطاع الموارد المائية والرى والبنية القومية بشمال سيناء، وذلك لاستعراض أعمال المشروعات المقامة بقطاع الموارد المائية والرى بشمال سيناء.

وقال شلبى، إنه يتم تنفيذ عدة مشروعات فى إطار خطة تنمية شمال سيناء، تتضمن عشرة مآخذ للرى فى مساحة قدرها حوالى 66 ألف فدان بقيمة إجمالية قدرها 819 مليون جنيه فى منطقتي رابعة وبئر العبد، حيث بلغت نسبة التنفيذ 74 %، بجانب الانتهاء من تنفيذ 13 مأخذًا فى مساحة 48 ألف فدان.



وأوضح أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة فى سيناء، وذلك باستصلاح واستزراع ٤٠٠ ألف فدان على مياه ترعة السلام بمنطقة شمال سيناء التى تولت وزارة الرى ممثلة فى قطاع الموارد المائية والرى والبنية القومية بشمال سيناء تنفيذه.