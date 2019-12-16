تنظيم ورشة عمل حول قانون العمل الأهلي الجديد بشمال سيناء

نظمت جمعية تنمية المجتمع المحلي في الجورة التابعة لمركز ومدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، ورشة عمل حول "قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019"، اليوم، التي افتتحتها سعدية محمود مدير عام التضامن بالمحافظة نيابة عن المحافظ.



وقال مدير جمعية تنمية المجتمع المحلي في الجورة بكر سويلم، إنه في إطار دور الجمعية المجتمعي تم تنظيم الورشة للتعريف بقانون تنظيم العمل الأهلي الجديد الذي صدر ويجرى العمل على إصدار لائحته التنفيذية تمهيدًا للعمل به.



وأضاف أن مؤسسات المجتمع في شمال سيناء ومن خلال ورشة العمل هذه تكون من أولى مؤسسات العمل الأهلي في المحافظات التي نظمت لها ورشة عمل تعريفية بالقانون بكل نواحيه.



من جانبه، قال الاستشاري القانوني في مجال العمل الأهلي أحمد عقيل، إن القانون 149 يراعي كل الحقوق ويتضمن تفاصيل هي مكتسبات لتنشيط العمل الأهلي ويحمى القائمين عليه.



وطالب النائب إبراهيم أبو شعيرة عضو مجلس النواب عن الشيخ زويد ورفح، بتقديم كل العون إلى الجمعيات الجادة والنشطة في محافظة شمال سيناء، مشيدًا بدور وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ أهم خطوة وهي شرح تفاصيل القانون الجديد.



وقال الدكتور خالد علي زايد مدير البرامج والمشروعات في جمعية الجورة، إن ورشة العمل مستمرة حتى 18 ديسمبر الجاري، ويقوم خلالها الخبراء المختصون في وزارة التضامن بشئون العمل الأهلي، بتقديم شرح واف للمشاركين حول تفاصيل القانون والإجابة على استفسارات الحضور بهدف أن يتقن كل مشارك فهم القانون الجديد.