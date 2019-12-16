الخميس.. انطلاق "منتدى الطفل الإفريقى" بمكتبة القاهرة الكبرى

يقيم مركز توثيق وبحوث أدب الطفل بالإدارة المركزية للمراكز العلمية بالهيئة في الخامسة من مساء الخميس المقبل، "منتدى الطفل الإفريقي" ويعقد أولى حلقاته في مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك.



ومن المقرر أن تبدأ فعاليات المنتدى بالجلسة الافتتاحية التى ستشهد كلمات كل من ياسر عثمان مدير المكتبة، الدكتور أشرف قادوس، رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية، وتختتم بكلمة الدكتور السيد فليفل رئيس المنتدى عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا السابق بجامعة القاهرة، وعضو برلمان إفريقيا.



ثم تعقد الجلسة الأولى بعنوان قضايا وحلول برئاسة الدكتور إقبال السمالوطي، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية الأسبق، وتتضمن طرح ومناقشة البحوث والأوراق العلمية التى عكف على إعدادها باقة من أعضاء هيئة تدريس كلية الدراسات الإفريقية العليا، منها: إشكالية العنف ضد الأطفال فى أوغندا، الآثار الاقتصادية لعمالة الأطفال فى إفريقيا، دور المنظمات الدولية والإقليمية فى التصدي لظاهرة عمالة الأطفال فى إفريقيا، أبعاد ظاهرة تجنيد الأطفال فى الصراعات الإفريقية.



أما الجلسة الثانية فهى بعنوان فرص وتحديات برئاسة الدكتور السيد فليفل، وتتضمن الموضوعات البحثية التالية: التحديات الاجتماعية والثقافية للطفل الإفريقى، التحليل المكانى لفئة الأطفال بالهرم السكانى فى إفريقيا وأثره على التنمية، التعليم المرن لعلوم الأرض وأثره على الأطفال فى إفريقيا، التباينات المكانية للتنمية الحضرية والريفية وتداعياتها على الأطفال فى إفريقيا، وختامًا يتحدث الدكتور مجدي بدران، استشاري حساسية ومناعة الأطفال حول التحديات الصحية للطفل الإفريقي.



ويأتي تنظيم هذا المنتدى كإحدى توصيات المؤتمر الرابع لمركز توثيق وبحوث أدب الطفل الذى تم عقده خلال يومي 20-21 نوفمبر الماضي.



جاء تنظيم هذا المنتدى بتوصيات المؤتمر الرابع لمركز توثيق وبحوث أدب الطفل الذى تم عقده خلال يومي 20 - 21 نوفمبر الماضي.