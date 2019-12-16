إيمان مرسي: الأكاديمية العربية للعلوم وفرت 7 آلاف فرصة تدريب دولي

قالت الدكتورة إيمان مرسى مساعد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري للتدريب، أن مجلس الأكاديمية للصناعة يعد محطة رئيسية لدفع مسيرة التنمية في التدريب الطلابي، وهو حلقة الوصل بين قطاع الصناعة وما تمثلها من شركات والجانب الأكاديمي الذي تمثله الأكاديمية العربية بكلياتها المختلفة، كما أن هذا المجلس يمثل خارطة الطريق لتعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية للشركات، لإعداد خريج جيد يلبي احتياجات سوق العمل.



وأضافت أن الأكاديمية تتشرف باستضافة ممثلي 180 شركة في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى استضافة ممثلي جامعة (UCLAN) وتعتبر شريكَا رئيسيًا في تطوير العملية التعليمية وفي بناء الخريج من خلال التكامل بين كل الكيانات، والتواصل مع الصناعة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).



وقالت إن الأكاديمية تهتم بتنمية مهارات الطالب لذلك فإن الأكاديمية حرصت على توفير ما يزيد على ٧٠٠٠ فرصة تدريب دولى لجميع التخصصات كما قدمت ٥٠٠ فرصة تدريب دولي في الجامعات الدولية المرموقة بالولايات المتحدة وكندا وإسبانيا وإيطاليا وإنجلترا والدول العربية المختلفة.



جاء ذلك خلال افتتاح أعمال مجلس الأكاديمية الاستشاري للصناعة، اليوم، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.