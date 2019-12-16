مغني راب لـ'الأفارقة": الفن سلاح هائل والمعونات لن تصلح أحوالنا

قال الممثل ومغني الراب العالمي بانكي ويلينجتون إن الفن سلاح هائل إذا استخدم بشكل إيجابي وأن المجتمع الإفريقي لن يتغير للأفضل بالمعونات الخارجية بل إذا قرر أبناءه ذلك خاصة الشباب ممن يملكون الإرادة للنجاح.



أضاف ويلينجتون، خلال جلسة "دور الفنون في التعامل مع القضايا الإنسانية بمنتدى الشباب والتي أدارتها الإعلامية قصواء الخلالي أنه يركز من خلال الفن والأهمال التي يقدمها على إيجاد حلول للمشكلات التي يواجهها المجتمع الإفريقي وخصوصا دولته نيجيريا، لافتًا إلى أن أبرز ما تواجهه يتمثل في ارتفاع نسبة التسرب من التعليم وزواج الفتيات الصغيرات وعدم تمكين المرأة الأمر الذي يمكن للفن التأثير عليه من خلال ما يتم تقديمه.



وتابع ويلينجتون خلال كلمته بالجلسة:" أوجه رسالة إلى كل شخص موهوب ومبدع في أفريقيا أن بلادنا تحتاج إلى التغيير وهذا لن يحدث إلا حينما نقرر نحن ذلك ولن ينقذ إفريقيا سوى أبناءها وإذا أعاقكم شيء تحدوه وغيروا بلادكم إلى الأفضل".