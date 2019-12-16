فيديو إطلالة أنيقة لريم البارودي في أحدث ظهور لها
الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 05:53 م
رباب الأهوانيطباعة
شاركت الفنانة ريم البارودي، متابعي صفحتها الرسمية على "إنستجرام" بفيديو جديد لها، وهي تغني على أنغام "وأنا لو حلوة أنا حلوة عشان وياك".
وظهرت ريم البارودي، في الفيديو بإطلالة أنيقة؛ حيث ارتدت فستان أخضر طويل أوف شولدر، من توقيع مصمم الأزياء أحمد عبدالله.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريم البارودي، مسلسل "قيد عائلي" وشاركها البطولة كل من ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي، صلاح عبد الله، دينا فؤاد، نضال الشافعي، صبري فواز.
وظهرت ريم البارودي، في الفيديو بإطلالة أنيقة؛ حيث ارتدت فستان أخضر طويل أوف شولدر، من توقيع مصمم الأزياء أحمد عبدالله.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريم البارودي، مسلسل "قيد عائلي" وشاركها البطولة كل من ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي، صلاح عبد الله، دينا فؤاد، نضال الشافعي، صبري فواز.
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وأنا لو حلووووه انا حلوه عشان وياك🎼 شكرااا لكل اللي كتب او قال كلمه حلوووه 😊💚💚💚💚💚💚💚💚 Fashion designer & styling by my forever friend @ahmedabdullah_fa Makeup @amin_makeup_artist Hairdresser @alfredandmina Clutch @alicia_arts #بتوصفني_بتكسفني #انغام_عشق_لاينتهى من احلي وارقي الألحان @ahmedzaeemmusic