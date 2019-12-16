فيديو إطلالة أنيقة لريم البارودي في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة ريم البارودي، متابعي صفحتها الرسمية على "إنستجرام" بفيديو جديد لها، وهي تغني على أنغام "وأنا لو حلوة أنا حلوة عشان وياك".



وظهرت ريم البارودي، في الفيديو بإطلالة أنيقة؛ حيث ارتدت فستان أخضر طويل أوف شولدر، من توقيع مصمم الأزياء أحمد عبدالله.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريم البارودي، مسلسل "قيد عائلي" وشاركها البطولة كل من ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي، صلاح عبد الله، دينا فؤاد، نضال الشافعي، صبري فواز.

