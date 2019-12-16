إصابة معاون مباحث مركز دمنهور فى حادث تصادم بالبحيرة

استقبل مستشفى دمنهور التعليمي بمحافظة البحيرة، اليوم، ضابط شرطة مصاب في حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعي "القاهرة- الإسكندرية"، وتم تحويله لمستشفى الشرطة لتلقي العلاج اللازم.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من من نقطة شرطة مستشفي دمنهور التعليمي يفيد بوصول "أحمد.ع.ع"، 22 سنة، معاون مباحث بمركز شرطة دمنهور، مقيم بمدينة أبوحمص، مصاب بكدمات في الفقرات القطانية، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من مدخل دمنهور، وتم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وتحويله لمستشفى الشرطة بالإسكندرية.



جار تحرير محضر بالواقعة؛ تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.