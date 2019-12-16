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الثقافة

الأحد.. محمد الجنوبي يرسم "مدن لا مرئية" بجاليري موشن

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 05:36 م
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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يفتتح الفنان محمد الجنوبي معرضه الفردي "مدن لا مرئية" بجاليري موشن، الأحد المقبل، في السابعة مساء، ويستمر المعرض حتى 8 يناير 2020.

يهتم الفنان محمد الجنوبي، منذ بداية مشواره الفني الذي بدأ بتخرجه 1988، باستخدام الخامت الطبيعية في لوحاته مثل معرض أصوات المدينة الذي أقيم 2003، وغيره من المعارض التي تهتم بعلاقة الإنسان بالطبيعة من حوله، فكانت بعض أعماله تستخدم الطبيعة كمادة خام، مثل التوابل التي نفذ بها العديد من الأعمال والمعارض، ثم النباتات التي رسمها وصورها بأكثر من مشروع فني، ثم علاقة النبات بالمجتمع، ومساحة الأخضر التي تنحسر بشكل متزايد مقارنة بالعشوائيات.

وأثرت قراءات الفنان للعديد من الكتابات في مجال الطبيعة وعلاقة المدينة بالإنسان والحياة في كتابات لكواباتا وجاليانو وكالفينو الذي استوحى من أحد كتبه عنوان معرضه، حيث يقول كالفينو في كتابه مدن لا مرئية: "امتداد لرقعة من معدن صدئ، ألواح خشب مثبتة بمسامير كبيرة الرءوس، أنابيب سودها السخام، ركام علب صفيح صغيرة، جدران بلا نوافذ عليها علائم ممحوة، أطر لمقاعد محشوة بالتبن، حبال تصلح فقط لأن يشنق الإنسان بها نفسه متدليًا من عارضة متآكلة" ويرى الفنان أن هذه الفقرة بالذات تعبر عن رؤيته للعشوائيات التي تزداد في الأراضي المصرية بشكل كبير جدًا. وقد عبر عن هذه الرؤية في أعمال المعرض من خلال التصوير باستخدام خامات متنوعة على القماش.

وشارك محمد الجنوبي في العديد من المعارض الفردية والجماعية في مصر وخارجها، ومنها جاليري قرطبة. تنويعات الجنوبي 2017 -كازان جاليري.طوكيو. اليابان. 2016، كثافة الفحم. ارت اللوا ارت سنتر. 2016."انا" القاهرة مركز سعد زغلول الثقافي.، 2015، نيرفانا، جاليري مشربية، القاهرة،2014. آرت لونج، الزمالك، القاهرة،2014، أسماء الجنوبي:تاش جاليري، طريق القاهرة - إسكندرية الصحراوي، 2013، معرض بعنوان"تفاصيل"بالغردقة، البحر الاحمر 2000، معرض بعنوان(أرقام الهزيمة)بمركز الجزيرة للفنون 2001، معرض "أحوال الجنوبى"بقاعة كريم فرنسيس 2002. معرض"أصوات المدينة" بقاعة مشربية 2003، معرض بشارع الكورنيش، أسوان 1992. معرض بعنوان"الرائحة وعلاقتها بالذاكرة" بقاعة"اخناتون"بمجمع الفنون بالزمالك 1998.

وله العديد من المقتنيات في مصر، الدنمارك، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، الكويت، السعودية، إيطاليا. لبنان وغيرها، له أبحاث فى الندوات الدولية الموازية لصالون الشباب التاسع والعاشر 97 -1998، مثل مؤتمر أنس الوجود الثانى بأسوان 1999.

أصدر كتابا بعنوان"كتابة الصورة"سلسلة الكتاب الأول بالمجلس الأعلى للثقافة، وكتبت عن أعماله العديد من المقالات النقدية، وقد ضمنت أعماله في رسالة دكتوراه في جامعة ستانفورد بأمريكا.
الأحد.. محمد الجنوبي يرسم "مدن لا مرئية" بجاليري موشن
الأحد.. محمد الجنوبي يرسم "مدن لا مرئية" بجاليري موشن

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