انضمام جمعية "التراث النوبي" لليونسكو كهيئة استشارية

أدرجت جمعية التراث النوبي كهيئة استشارية للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي باليونسكو، وتعد ثاني جمعية يتم تسجيلها في المنظمة الدولية بعد الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية.



ويعد إدراج جمعية التراث النوبي حدث ثقافي مهم في تاريخ الثقافة المصرية، خاصة بعد دور أعضاء مجلس إدارة جمعية التراث النوبي، وفي مقدمتهم الدكتور مصطفى عبدالقادر، والباحث وأخصائي توثيق التراث غير المادي عادل موسى؛ وآخرين.



وانضمت مصر لاتفاقية صون التراث اللامادي التى أطلقتها هيئة اليونسكو عام 2003 ضمن 160 دولة للحفاظ على تراثها اللامادي.