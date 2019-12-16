مفاجأة.. موظفان يحصلان على 12 مليون جنيه بالمخالفة للقانون

كشفت مصادر مطّلعة داخل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن تفاصيل ما رصدته اللجنة بشأن تجاوز الحد الأقصى للأجور لموظفين بالدولة، وذلك خلال مناقشة الحساب الختامي لموازنة 2018 - 2019، بحضور مسئولي وزارة المالية.



وقالت المصادر، لـ«الدستور»، إن الواقعة تمثلت في رصد حصول موظفين اثنين بوزارة خدمية على مبالغ تجاوزت الـ12 مليون جنيه سنويًا بالمخالفة لقانون الحد الأقصى للأجور.



وأكدت أنه تم مخاطبة وزارة المالية للتحقيق في الواقعة واستبيان أسباب المخالفة، وكذلك رد الأموال التي تجاوزت الحد الأقصى للموازنة العامة للدولة، مؤكدة أنه: «تم إعطاء وزارة المالية مهلة لتوضيح الأمر وإعادة الأموال وإلا سيتم إحالة القضية إلى جهات التحقيق المعنية والكشف عن أسماء الموظفين».



أوضحت المصادر أن المخالفة جاءت من خلال تقاضي أجور ومرتبات من أكثر من جهة حكومية بالدولة، بما جعل إجمالي ما حصل عليه الموظفين يفوق الحد الأقصى للأجور، مشددة على أنه: «تمت التوصية بأن يكون طريقة إعداد الحساب الختامي قائمة على احتساب ما يتقاضاه الموظف من جميع الجهات الحكومية من أجور ومكافآت وغيرها».