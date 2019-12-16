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تفاصيل ندوة تحديات العمل الإبداعى خلال #منتدى_شباب_العالم

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 05:13 م
جريدة الدستور
تصوير: طارق الجباس
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تفاصيل ندوة تحديات العمل الإبداعى خلال #منتدى_شباب_العالم
تفاصيل ندوة تحديات العمل الإبداعى خلال #منتدى_شباب_العالم
تفاصيل ندوة تحديات العمل الإبداعى خلال #منتدى_شباب_العالم
تفاصيل ندوة تحديات العمل الإبداعى خلال #منتدى_شباب_العالم
تفاصيل ندوة تحديات العمل الإبداعى خلال #منتدى_شباب_العالم
تفاصيل ندوة تحديات العمل الإبداعى خلال #منتدى_شباب_العالم
تفاصيل ندوة تحديات العمل الإبداعى خلال #منتدى_شباب_العالم
تفاصيل ندوة تحديات العمل الإبداعى خلال #منتدى_شباب_العالم
تفاصيل ندوة تحديات العمل الإبداعى خلال #منتدى_شباب_العالم
تفاصيل ندوة تحديات العمل الإبداعى خلال #منتدى_شباب_العالم
تفاصيل ندوة تحديات العمل الإبداعى خلال #منتدى_شباب_العالم
تفاصيل ندوة تحديات العمل الإبداعى خلال #منتدى_شباب_العالم

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