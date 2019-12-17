شاهد.. إطلالة جديدة لـ كيم كاردشيان بفستان باهظ الثمن

ظهرت نجمة السوشيال ميديا كيم كاردشيان برفقة زوجها كاني ويست في حفل عيد ميلاد المنتج ومغني الراب الأمريكي الشهير "بف دادي" بمدينة لوس أنجلوس، بفستان باهظ الثمن.



وبلغت تكلفة الفستان 9300 دولار أمريكي من تصميم "Vivienne Westwood" باللون الذهب المطفي بقصة طويلة مع ذيل قصير ومكشوف الكتفيين مع تسريحة شعر مموج ومكياج برونزي، ذلك الأسلوب الذي اعتاد عليه العالم في إطلالات كاردشيان التي تظهر منحنيات جسدها.



جاء ذلك وسط حضور كبير من مشاهير العالم، فكان قد حضر شقيقات كيم كاردشيان كلوي وكايلي جينر، وكاردي بي، عارضة الأزياء نعومي كامبل، وبيونسيه.



الجدير بالذكر أن شون كومز الشهير بـ"بف دادي" في عالم الموسيقى والراب ولد في عام 1969 بحي هارليم في مدينة نيويورك، بالولايات المتحدة الأمريكية، وأسس "دادي" شركته الخاصة للإنتاج الموسيقي "Bad Boy Entertainment" في عام 1993، واشتهر دادي بصداقته لبيجي، الذي بدوره اشتهر بعدائه لنجم الراب الراحل توباك الذي اغتيل عام 1996، وقيل إنه قتل على يد نوتوريوس بيجي نفسه، الذي اغتيل هو الآخر عام 1997.