السبت.. سامح عاشور يلقي محاضرة بمعهد محاماة كفرالشيخ

يلقي سامح عاشور، نقيب المحامين، محاضرة بمعهد المحاماة بكفرالشيخ، السبت المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، بقاعة أكاسيا بنادي القوات المسلحة، وذلك بحضور أعضاء مجلس النقابة الفرعية.



وقال صلاح مقلد، عضو مجلس النقابة العامة: “طلبنا من النقيب العام أن يلقي المحاضرة، ليستفيد شباب المهنة، واستجاب لدعوتنا”، مشيرا إلى أن معهد المحاماة بالمحافظة بدأ أعماله منذ فترة.



فيما تنظم لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي بالنقابة العامة للمحامين بالإسكندرية، ندوة مجانية في أساسيات اللغة الإنجليزية القانونية، وذلك يوم الخميس المقبل، بمقر النقابة العامة للمحامين بالمنشية، تحت إشراف أعضاء المجلس الفرعي بنقابة الإسكندرية.



وقال السيد نايف، عضو مجلس النقابة العامة، إن المحاضرة يلقيها المترجم السيد حجاج، مشيرا إلى أن ذلك يأتي تمهيدا لعقد دورة متخصصة في هذا المجال الذي يؤهل للعمل بالمحاماة بالمجال الدولي وصياغة العقود والاتفاقيات الدولية وترجمتها.