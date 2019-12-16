غدًا.. مناقشة رواية السايكلوب لـ إبراهيم عبدالمجيد بحزب التجمع

يستضيف حزب التجمع غدًا الثلاثاء، بقاعة خالد محيي الدين ندوة لمناقشة رواية السايكلوب للكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، وذلك في تمام السابعة مساءً.



يناقش الرواية كل من الدكتور يسري عبدالله، والشاعر جمال القصاص، ويديرها الروائي أحمد الفيتوري.



ومن أجواء رواية السايكلوب " كيف صار الطريق الصحراوى واسعًا إلى هذا الحد. آخر مرة رأيته فى السبعينيات كان ضيقًا جدًا. حارتان صغيرتان للذهاب والإياب، أشياء كثيرة تغيرت فى مصر ولا يجب أن أندهش. المهم أن نستريح فى الرست هاوس. أجل. أنا لا أنسى أغنية شادية وفاتن حمامة التى طالما سمعتها وأنا صغير «آلو آلو إحنا هنا» وفاتن تسأل شادية: «فين صحراء مصر الغربية» وشادية ترد: «بعد الرست هاوس بشوية». يا إلهى. عرفت أن فاتن حمامة ماتت وشادية ماتت، شادية التى فتحت هاويس الماء للأرض الشراقى فى فيلم شىء من الخوف «زواج عتريس من فؤادة باطل».



يذكر أن إبراهيم عبدالمجيد روائي مصري أصدر عددًا كبيرًا من الروايات منها "ليلة العشق والدم"، "البلدة الأخرى"، "بيت الياسمين"، "لا أحد ينام في الإسكندرية"، "طيور العنبر"،و "الإسكندرية في غيمه"، كذلك نشرت له خمس مجموعات قصصية وهم "الشجر والعصافير"، "إغلاق النوافذ"، "فضاءات"، "سفن قديمة"، "وليلة انجينا"، وترجمت روايته البلدة الأخرى إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية، كما ترجمت روايته "لا أحد ينام في الإسكندرية" إلى الإنجليزية والفرنسية، و"بيت الياسمين" إلى الفرنسية.