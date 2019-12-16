أفضل 8 فواكه بديلة للحلويات

السكريات والحلوى نقطة الضعف لدى كثيرين ممن يرغبون في التخسيس واستعادة الرشاقة، فحسب ما كشفته الدراسات، يؤثّر تناول السكريات على خلايا الدماغ بالطريقة نفسها التي يؤثر بها الهيروين، مع فارق تأثير الجرعة أو الكمية، لكن تظل الآلية واحدة، ويظل اشتهاء الحلويات يتجدد، ولتتغلّب على ذلك يمكنك الاعتماد على أكل فواكه معينة لكبح هذه الرغبة التي تتشابه مع الإدمان.



تناول الكيوي والجريب فروت والبطيخ والتوت لتقل رغبتك في أكل السكريات ويتسلل السكر إلى الأطعمة والمشروبات بشكل كبير بسبب المأكولات المصنّعة والمشروبات الغازية والعصائر، فعبوة الصودا تحتوي على أكثر من 20 جرامًا من السكر، بينما تفيد التوصيات بأن الحد الأقصى الصحي للمرأة من السكر 24 جرامًا في اليوم، والرجل 36 جرامًا.



فواكه تخفّف الرغبة في الحلوى:

- البرتقال.

- الجريب فروت.

- الخوخ (البرقوق).

- البطيخ.

- الأفوكادو.

- الكيوي.

- الدرّاق.

- التوت.