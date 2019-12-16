"مايكروسوفت" تكرّم 4 معلمين من شمال سيناء

كرّمت شركة مايكروسوفت العالمية 4 معلمين من محافظة شمال سيناء من المبدعين والفائزين بجائزة المعلم المبدع على مستوى العالم للعام 2019 - 2020.



جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي لشركة مايكروسوفت العالمية، بحضور الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، وقيادات التعليم الإلكتروني بالوزارة والممثل الدولي والإقليمي للشركة بالقاهرة.



وذكرت المحافظة - في بيان لها اليوم الإثنين- أنه تم أيضا تكريم الموجه أشرف عبدالعزيز سليمان بدرع التفوق وشهادة تقدير من مايكروسوفت لدوره البارز كمدرب خبير ومنسق خلال البرامج التي أقامتها الشركة للمدربين على مستوى الجمهورية، والتي أقيمت في المدينة التعليمية خلال أكتوبر الماضي على استخدام التكنولوجيا في التعليم بإشراف من وزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أنه تم تقديم مشروع من المعلم أحمد بكير، ممثلا عن شمال سيناء للترشح لحضور المؤتمر العالمي الذي سيعقد في العاصمة الأسترالية سيدني خلال مارس القادم.



ومن جهته.. أثنى نائب وزير التربية والتعليم على جهود محافظة شمال سيناء ومبدعي مايكروسوفت على استخدام الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والواقع الافتراضي في التعليم، وهي سابقة تعد الأولى على مستوى مصر والشرق الأوسط.