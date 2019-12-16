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"الروبوت صوفيا" ترد على أسئلة الصحفيين بمنتدى شباب العالم
الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 04:53 م
تصوير:طارق الجباس
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