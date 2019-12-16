سيدة تطلب الخلع: "يعايرنى لأنى يتيمة"

بجانب معتم من جوانب محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة تجلس سيدة ثلاثينية تنتظر الدخول للمثول أمام القاضي لتروي له قصتها مع زوجها والتي دفعتها للإصرار على رفع دعوى خلع ضده.



قالت نرمين.م في مستهل حديثها لـ"الدستور": تحملته عشر سنوات من أجل أبنائي حتى نفدت طاقتي من أسلوبه السيهئ وشتائمه البذيئة لي ولأهلي على أتفه الأسباب.



فقصتي بدأت معه عندما شاهدتني زوجة شقيقه في إحدى المناسبات بالمنطقة وبعد أيام تقدم لخطبتي وسألنا جميع الأقارب والأصدقاء عنه وعن أهل، فالجميع مدح في أخلاقهم العالية وسيرتهم الحسنة، واستمرت خطوبتنا لمدة أربعة شهور فقط وتزوجنا، وبعد الزواج اكتشفت طبيعته الصعبة من عصبية مستمرة على أتفه الأسباب، تحدثت معه كثيرًا وطلبت منه تغيير أسلوبه لكنه تغير للأسوأ، فدائمًا يشتمني ويسبني أنا وأهلي على أشياء لا تذكر، ودائمًا يعايرني بأنني يتيمة الأب وتربيت على أموال الصدقات من المساجد.

وأضافت الزوجة: "تحملته كثيرًا حتى لا أشتت أبنائي بيني وبينه لكن فاض بي الكيل وبالأخص لأنه دائم ضربي وسبي أمام أبنائي، فوجدت بأن الانفصال هو أسلم حل حتى لا أعرض أبنائي لحالة نفسية سيئة طوال الوقت، طلبت منه الطلاق بالمعروف رفض، فلجأت لرفع دعوى خلع ضده تحمل رقم 5541 لسنة 2019 أحوال شخصية.