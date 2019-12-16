تجديد حبس متهم بمشاركة جماعة إرهابية أغراضها

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الإثنين، تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



ووجهت النيابة للمتهم "خليل. ر" في القضية 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.



ويواجه المتهمون فى القضية اتهامات، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية، بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.