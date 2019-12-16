الصحة: استمرار تقديم الخدمة الطبية بالتوازي مع رفع كفاءة المنشآت

أكدت وزيرة الصحة والسكان أن الوزارة حريصة على استمرار تقديم الخدمة الصحية للمواطنين بكافة المنشآت الطبية بالتوازي مع رفع كفاءتها.



جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة ومحافظ الأقصر، والدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أعمال التطوير بمستشفى الأقصر العام، في إطار متابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة حرصت على تفقد أقسام المستشفى المختلفة، ووجهت بسرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة المبنى القديم للمستشفى، مشيرًا إلى أن أعمال الميكنة لكافة المنشآت الطبية بالمحافظة تسير على قدم وساق لسرعة الانتهاء منها.



وأضاف أن وزيرة الصحة والسكان أكدت ضرورة الاهتمام برفع الكفاءة الإكلينيكية للفريق الطبي، من خلال التدريب المستمر، بما يعود على مصلحة المريض وتقديم أفضل خدمة طبية ذات جودة عالية يرضى عنها المواطن، مشيرًا إلى أنه جارٍ اعتماد عدد كبير من المستشفيات ضمن برنامج الزمالة المصرية.



كما استجابت وزيرة الصحة والسكان لمريضة خلال جولتها بالمستشفى العام، ووجهت على الفور بعلاجها على نفقة الدولة، مشددةً على وكيل وزارة الصحة بالأقصر بمتابعة حالتها الصحية، وتوفير كافة الرعاية لها.



يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس، وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد، التي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.