نقيب المهندسين بـ #منتدى_شباب_العالم: نسعى لنقل الخبرات المصرية لدول إفريقيا

شارك المهندس هانى ضاحى، النقيب العام للمهندسين، بفعاليات منتدى شباب العالم، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى.



وأكد ضاحى، أن الشباب هم مستقبل الوطن بسواعدهم نبني ونعمر، ومن بينهم شباب المهندسين، الذين كانوا وما زالوا ذراعًا أساسية فى تنفيذ المشروعات القومية التى تنفذها مصر.



وأشار نقيب المهندسين إلى أن النقابة تولى اهتمامًا كبيرًا منذ تولى المجلس الحالى مهامه، بشباب المهندسين، وتطوير مهاراتهم من خلال إتاحة فرص للتدريب فى مختلف التخصصات الهندسية، ودعم فتح معامل للتدريب فى عدد من النقابات الفرعية، وتأهيل حديثى التخرج لسوق العمل، وتعويض الفجوة بين التعليم والحياة العملية.



ولفت إلى الدور الذي تلعبه النقابة على الصعيد الخارجى، والذى يسهم بدوره فى فتح مجالات عديدة ومحاولة وإتاحة فرص عمل لشباب المهندسين، لافتًا إلى أن النقابة تسعى بجد نحو نقل الخبرات المصرية لشباب المهندسين الأفارقة من خلال توقيع مجموعة من بروتوكولات التعاون مع العديد من الدول، مثل: أوغندا، ورواندا وتنزانيا وزامبيا.