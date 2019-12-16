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محافظات

محافظ الإسكندرية: سنحل المشكلات المؤدية لتراكم مياه الأمطار

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 04:41 م
جريدة الدستور
أحمد عاشور
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عقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع مسئولي شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، للتعرف على جميع المشروعات التى يتم تنفيذها للتخلص من تراكمات مياه الأمطار، أثناء فترة النوات بعدد من المناطق لتفادي وقوع أي أزمة ناتجة عن نوات الأمطار خلال موسم الشتاء.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلف المحافظين بوضع حلول غير تقليدية لإنهاء معاناة المواطنين، وهو ما يستدعى ضرورة حل جميع المشكلات التي تؤدي إلى تراكم مياه الأمطار في الوقت الحالي، مشددًا على شركة الصرف الصحى بالإسكندرية بضرورة تطهير شنايش الأمطار أولا بأول، وتحديد المسئولين عنها من الشركة بالأحياء لمحاسبة المقصرين.

جاء ذلك بحضور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، واللواء حمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عبدالوهاب سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، ورؤساء الأحياء.

وخلال الاجتماع، استعرضت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عددًا من الإجراءات الاحترازية التى قامت باتخاذها لاستقبال موسم الشتاء الحالى، من بينها تطهير مجمعات مياه الأمطار والمواسير الكبيرة اعتبارًا من مارس، وحتى نهاية شهر مايو، كما تم تنفيذ خطة تطهير البيارات الخاصة بمحطات الرفع وهي 165 بيارة، منذ أول يونيو وحتى نهاية شهر يوليو.

ونفذت الشركة خطة تطهير شنايش الأمطار منذ بداية شهر أغسطس وحتى سبتمبر، تم خلالها تجهيز وفتح 66 مصب لمياه الأمطار على الكورنيش وتجربتها اعتبارا من منتصف شهر سبتمبر، فضلًا عن تنفيذ نماذج محاكاة أسفل الأنفاق والكباري، وذلك لمتابعة مسار المياه، وتجربة مدى استيعاب المصبات والشنايش لها اعتبارًا من أول سبتمبر وحتى منتصف سبتمبر.

وفيما يتعلق بالمشروعات التى تم تنفيذها لحل مشكلات الصرف بالمناطق الساخنة، أوضحت الشركة أنه تم إنشاء شنايش جديدة وتغيير قطر مواسير الصرف أسفل طريق الكورنيش أمام الشيراتون لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار بالمنطقة، وكذا إنشاء فرعتين أسفل كوبري منشا.

وأضافت الشركة، أنه تم إنشاء شنايش بمنطقة الطب البيطري بمحطة مصر، وكذلك الأمر بمحيط قسم باب شرق بعد ربط تلك الشنايش بالخط الرئيسى، كما تم حل مشكلة تجمع المياه بمنطقة كوبري الثروة السمكية، وإنشاء شنايش تصريف لمياه الأمطار بشارع مستشفى أبو قير، وتم إحلال وتجديد فرعتين ومطبقين بشارع طفيل بمحرم بك، وكذا إنشاء خط صرف بشارع 25 بحرية طوسون لعدم خروج المياه بطريق الطابية أثناء هطول الأمطار.

يذكر أن شركة الصرف الصحى بالإسكندرية هى المسئولة عن رفع مياه الصرف المنزلي والصناعي، والزراعي، ومياه الأمطار، وذلك من خلال 184 محطة رفع و18 محطة معالجة، وتقوم الشركة بإنتاج ما يقرب من 1.7 مليون متر مكعب من المياه المعالجة موزعة على أنحاء المحافظة عبر شبكة من خطوط الانحدار، والطرد تتراوح اقطارها من 150مم إلى 2250 مم بطول 4313 كم، وحصلت 10 محطات معالجة على شهادة تطبيق إجراءات الإدارة الفنية المستدامة TSM.

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