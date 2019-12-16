منافذ متنقلة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بمركز قطور

استقبل اليوم مركز قطور، بمحافظة الغربية، عددًا من السيارات المتنقلة لبيع اللحوم بأسعار منخفضة بسعر 75 جنيهًا للكيلو الضانى و65 جنيهًا للكيلو البقري، وذلك بناء على توجيهات المحاسب محمد عريبي، أمين حزب "مستقبل وطن"، بالغربية، وبحضور السيد العزب، أمين مركز قطور.



وأكد "عريبي" أن هذه السيارات تتماشى مع الدور الذي يقدمه الحزب، بشكل مستمر وفعال، خلال تلك الفترة بالوجود في الشارع مع المواطنين والعمل على توفير السلع اللازمة لهم، بأسعار مخفضة.



ووجه "عريبي" شكره لأعضاء الحزب الموجودين بشكل مستمر لمتابعة سير العمل، مؤكدًا على استمرار تنفيذ برامج الحزب في توفير السلع، بسعر مخفض؛ لرفع المعاناة عن كاهل المواطن، ويهدف برنامج الحزب إلى توفير عدد من السيارات، التي تحمل السلع الاستهلاكية المُدعمة بشكل مستمر، خاصة اللحوم، وذلك لزيادة الطلب على اللحوم من جانب المواطنين.