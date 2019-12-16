محمود حميدة يكشف سبب أزمته مع مهرجان القاهرة السينمائى

كشف الفنان محمود حميدة، عن سبب عدم حضوره مهرجان القاهرة السينمائى، قائلًا:" هو عدم وصول الدعوة لحضور المهرجان".



وأوضح حميدة، خلال حواره ببرنامج "عرب وود"، أن ذلك جاء بسبب خطأ من أحد الأشخاص منظمى المهرجان، فى عدم إرسال الدعوة وهو خطأ غير مقصود، مضيفًا أن المنتج محمد حفظي القائم على تنظيم المهرجاب بالتحقيق فى الأمر.



وأكد محمود حميدة، أن ذلك لا يسبب له مشكلة، مشيرًا إلى أنه حضر فعاليات المهرجان بشكل ودي، مضيفًا: "لكن لابد من معرفة الشخص لتلاشي الأخطاء مرة ثانية".