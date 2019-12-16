انطلاق أولى حلقات مسلسل "هوجان" على dmc.. غدًا

تنطلق أولى حلقات العرض الثالث من مسلسل "هوجان" للفنان محمد إمام، ابتداءً من غدٍ الثلاثاء في الثامنة مساءً على "دي إم سي" dmc، والحادية عشرة مساءً على "دي إم سي دراما" dmc drama.



يذكر أن مسلسل "هوجان" عرض خلال رمضان الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، من بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، ورياض الخولى، وعايدة رياض، وأوس أوس، وميرنا نورالدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".



وكان الكاتب محمد صلاح العزب نفى مؤخرًا ما تردد عن اتجاه صناع مسلسل "هوجان" للنجم محمد إمام، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان الماضي، لتقديم جزء ثانٍ للعمل.